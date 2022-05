Résilience communautaire face aux défis de la pauvreté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (OSRO/RAF/901/BEL)

Full title of the project: Résilience communautaire face aux défis de la pauvreté et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel

Target areas: Mali, Nigéria et Tchad

Project code:OSRO/RAF/901/BEL

Objective: Améliorer la résilience économique et alimentaire des communautés exposées aux risques nutritionnels.

Key partners:

Au Mali: Ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage, de la santé et de l’action sociale.

Au Nigéria: Ministère fédéral de l’agriculture et du développement rural, Ministère fédéral de l’environnement, Ministères de l’agriculture et des ressources naturelles des États d’Adamawa, de Borno et de Yobe, Ministère de l’élevage et de la pêche de l’État de Borno, Ministère de la réhabilitation, de la reconstruction et de la réinstallation de l’État de Borno.

Au Tchad: Ministère en charge de l’agriculture.

Pour l’ensemble des trois pays: organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales.