Renforcer l’engagement citoyen dans le Centre

Les 10 et 11 août dernier, la Section de la Réforme du Secteur de la Sécurité, du désarmement, démobilisation et réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA a organisé, au Conseil régional de Mopti, un atelier de renforcement des capacités des ONG partenaires d’exécution de ses projets de réduction de la violence communautaire (RVC) au Centre du Mali. Cette activité qui a réuni une trentaine de personnes, dont 30% de femmes, entre dans le cadre d’un projet entièrement financé par la MINUSMA à hauteur de 44,2 millions de Francs CFA pour une durée de cinq mois.

Il s’agit d’un projet d’information et de sensibilisation des communautés du Centre, dans le but de promouvoir leur engagement et participation dans la prévention et la réduction de la violence communautaire en vue d’une paix durable, d’une cohabitation pacifique et du vivre ensemble entre elles. Mis en œuvre par l’ONG WANEP-Mali et financé par la MINUSMA, il cible huit organisations non-gouvernementales maliennes, dont cinq issues de Mopti et trois de la région de Ségou.

Durant les deux jours de formation, les participants à cet atelier ont pu se familiariser avec les techniques et stratégie de la réduction de la violence au sein des communautés afin de pouvoir mieux contribuer au retour pacifique d’ex-combattants et à leur réintégration au sein des communautés. Pour la MINUSMA, la contribution à la réduction de la violence communautaire passe essentiellement par le renforcement de l’engagement citoyen à travers l’information, la sensibilisation et les renforcements de capacités des ONG et des organisations communautaires de base, partenaires de mise en œuvre de ses projets.

La cérémonie d'ouverture, le premier jour, a été présidée par un représentant du Gouverneur, accompagné du Président du Conseil Régional de Mopti, et du Maire de la commune de Mopti qui ont tous salué cette démarche de sensibilisation, non seulement sur la RVC, mais aussi qui facilite une meilleure compréhension du DDR spécial appelé Programme de la Réhabilitation communautaire au Centre.

Selon Madieng NDIAYE, Chef d’équipe de la RSS-DDR de la MINUSMA à Mopti, cet atelier vient répondre au « besoin d’une harmonisation de la compréhension des procédures, du langage et des objectifs des projets de RVC, y compris la responsabilité des partenaires dans la sensibilisation sur les projets RVC auprès des communautés cibles ». Il a donc fallu réunir toutes les ONG partenaires de l’équipe RSS-DDR/MINUSMA pour renforcer leurs capacités à pouvoir sensibiliser, de manière adéquate, les communautés bénéficiaires en utilisant des outils adaptés, développés et validés par tous.

« Des messages uniformes, complets et plus adaptés seront désormais apportés aux communautés bénéficiaires des projets RVC afin de favoriser leur engagement et leur pleine participation dans la réduction de la violence en leur sein », s’est réjoui M. NDIAYE, représentant la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA, Mme Fatou Dieng THIAM, à l’issue de cet atelier. Abondant dans le même sens, Mahamady TOGOLA, Coordonnateur national de WANEP-MALI, a fait savoir qu’il était important de doter les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation et de projets sur la réduction de la violence communautaire et du processus DDR d’outils adéquats, de sorte qu’ils parlent le même langage.

Cet atelier a donc aussi permis de former les partenaires de mise en œuvre des projets RVC de la MINUSMA à la conception et la diffusion de messages de sensibilisation en faveur de la réduction des violences communautaires dans leurs localités d’intervention. Dans cette optique, les diverses sessions ont porté sur les concepts de DDR et de CVR, le rôle de la MINUSMA dans le programme DDR au Mali en général et en particulier dans le Programme de réhabilitation communautaire au Centre initié par le gouvernement, ainsi que sur la gestion des conflits et la réduction de la violence communautaire, y compris la communication sur ces programmes clés.