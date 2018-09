Renforcement du système de santé au Mali: l’OMS fait un don de matériel roulant et des équipements médicaux au Ministère de la santé et de l’hygiène publique

Bamako, 31 janvier 2017 - Dans le cadre du renforcement du système de santé du Mali et en vue de lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale, le Représentant de l’OMS, Dr Lucien Manga a procédé le mardi 31 janvier 2017, à la remise au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, d’un important don de matériel roulant et équipements.

La cérémonie s’est déroulée au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en présence du ministre de la santé et de ses collaborateurs. Cent vingt-neuf millions de FCFA (129 000 000 FCFA), telle est la valeur du don octroyé par l’OMS, composé de 9 véhicules Toyota, des pièces de rechange et des appareils de photothérapie pour la prise en charge des nouveaux nés.

En remettant un échantillon des clés à Mme la ministre de la santé, le Représentant de l’OMS dira que le don vise à soutenir les efforts du gouvernement du Mali dans la lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. « C’est une petite contribution, elle est modeste et symbolique. Elle marque la reconnaissance que nous et nos partenaires avons de l’excellente travail qui est fait au Mali dans des conditions extrêmement difficiles » a laissé entendre le Représentant de l’OMS.

Pour sa part, la ministre de la Santé a au nom du gouvernement du Mali remercié l’OMS pour cet appui combien nécessaire pour l’atteinte des résultats dans le domaine suscité. Ces véhicules viendront renforcer nos systèmes de santé parceque destinés à la supervision et surtout destinés aux régions du nord où la crise humanitaire et sécuritaire entrave toute action de développement. Elle a enfin rassuré quant à l’utilisation rationnelle du don au bénéfice des populations du Mali.