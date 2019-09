Renforcement de la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali et soutien à la coexistence pacifique entre communautés

Préface

Depuis 2012, plus de 136 000 maliens ont fui le Mali pour échapper au conflit armé, aux violences et aux violations des droits humains, pour trouver refuge en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Malgré les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger de 2015, la situation sécuritaire dans les régions du nord et du centre du pays reste instable et imprévisible. Cette instabilité et les difficultés rencontrées pour apporter les garanties d’un retour sûr et durable dessinent la perspective d’un exil prolongé.

En étroite collaboration avec le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et en particulier le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) coordonne la réponse humanitaire depuis 2012 et fournit avec d’autres acteurs sur le terrain, les services essentiels, la protection et l’assistance à plus de 58 000 personnes dans le camp de Mbera et ses environs.

Au cours des dernières années, le HCR a dû relever de grands défis en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux arrivants, de la réduction des fonds et du départ d’importants partenaires opérationnels (MSF et INTERSOS). En 2018 seulement, le HCR en Mauritanie a enregistré au camp de Mbera 5 900 nouveaux réfugiés du Mali.

De plus, le Hodh Echargui, la région qui accueille le camp de Mbera, est l’une des régions les plus vulnérables de Mauritanie, avec des ressources naturelles rares et des risques de sécheresse cyclique élevés. Dans ce contexte, le HCR et ses partenaires ont conçu une stratégie pour les moyens d’existence dont l’objectif général est de créer les conditions de protection et d’autonomisation des réfugiés, de renforcer la résilience des populations hôtes et de soutenir la coexistence pacifique entre les deux communautés.

La contribution du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne pour l’Afrique (FFU) en Mauritanie depuis 2017 s’est révélée être un levier important pour le HCR dans la mise en œuvre de cette stratégie de moyens d’existence.

Au cours des deux dernières années, le HCR a ainsi déjà pu mettre en pratique des aspects clés du Pacte mondial pour les réfugiés en partenariat avec l’Union européenne, un acteur d’envergure sur les questions relatives aux réfugiés.

Je suis très reconnaissant à l’Union européenne pour son soutien généreux aux réfugiés maliens et à la communauté mauritanienne du Hodh Echargui. Cet exemple montre comment nous pouvons transformer de manière innovante la façon dont le monde réagit à la situation des réfugiés, au bénéfice mutuel des réfugiés et de leurs communautés hôtes.

Enfin, je tiens à remercier les Mauritaniens et leur gouvernement qui, dans un panorama mondial de frontières et de murs, continuent d’opérer une politique d’ouverture et d’accueil aux réfugiés et à exprimer leur soutien au travail du HCR.

Nabil Othman, Représentant du HCR en Mauritanie