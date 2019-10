Renforcement de la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali et soutien à la coexistence pacifique entre communautés - Fonds Fiduciaire d’urgence pour L’Afrique

1. Contexte et enjeux de l’Action mis à jour

Malgré l'Accord de paix et de réconciliation au Mali de 2015, la situation sécuritaire reste instable et les zones d’insécurité se sont étendues au centre du pays (Rapports du Secrétaire général de l’ONU de mars 2018 et mai 2019 sur la situation au Mali). Entre juillet 2018 et juin 2019, le HCR a effectué l’enregistrement de 4449 réfugiés maliens.

Cette instabilité et les difficultés rencontrées pour apporter les garanties minimales d’un retour sûr pour les réfugiés maliens dessinent aujourd’hui la perspective d’un exil prolongé en Mauritanie. De ce fait, le HCR cherche à trouver des solutions locales et à promouvoir l’autonomisation à travers l’amélioration des moyens d’existence des réfugiés et de la communauté d’accueil dans une région chroniquement vulnérable et sujette à des crises alimentaires récurrentes, ainsi que l’envisage le Pacte mondial sur les réfugiés.

Le HCR coordonne la réponse humanitaire, comme le requiert le modèle de coordination pour les réfugiés, et fournit, en collaboration avec les autres partenaires sur le terrain, les services essentiels, la protection et l’assistance à 56 856 personnes, dont 54,4% de filles et de femmes et 45,6% de garçons et d'hommes. Depuis deux ans, le HCR fait face à des contraintes liées à l'augmentation de nouveaux arrivants, à l'insuffisance des fonds et au départ de partenaires opérationnels importants.

2. Activités principales menées en 2018

Les interventions du HCR en Mauritanie visent à contribuer à la réduction des facteurs de vulnérabilité à travers la création d’opportunités socio-économiques pour la population réfugiée et lacommunauté d’accueil tout en facilitant les retours volontaires des réfugiés qui en font la demande.

Les résultats du profilage socio-économique des ménages réfugiés du camp de Mbera ont permis l’introduction du ciblage de l'assistance alimentaire en se basant sur les capacités et les vulnérabilités des ménages réfugiés.

De plus, l’analyse des chaînes de valeur visant à identifier des opportunités économiques dans la région, a permis de guider la mise en place d’Activités Génératrices de Revenus (AGRs) pour les réfugiés et la communauté hôte, ainsi que l’offre de formations professionnelles qualifiantes pour les jeunes, hommes et femmes, dans les BTP en partenariat avec le BIT.

De même, les activités maraîchères contribuent à l’amélioration de la nutrition des ménageset à travers la commercialisation des produitsau renforcement de leurs moyens de subsistance.

En outre, le programme de bourses universitaires pour les étudiants maliens réfugiés a continué permettent aux bacheliers les plus méritants de rejoindre les universités de Nouakchott pour poursuivre leurs études universitaires En 2018-2019, l’UNHCR a élargi son partenariat aux écoles supérieures de gestion pour offrir plus d’opportunités.

Afin de promouvoir la coexistence pacifique entre populations déplacées et communautés hôtes, les jeunes bénéficiant des formations professionnelles proviennent à la fois des communautés réfugiées et hôtes. De plus, un diagnostic de l'impact des réfugiés sur la communauté hôte est en cours de finalisation qui guidera des projets d’impact dans les villages environnants. Enfin un partenariat avec l’ONG Save the Children permettra la mise en œuvre d’actions inclusives et innovantes en matière de résolution des conflits en zones urbaines.

3. Résultats principaux atteints depuis le démarrage de l’Action

Profilage socio-économique des ménages réfugiés du camp de Mbera ;

Développement de la méthodologie CARI+ pour le ciblage de l’assistance alimentaire distribuée aux ménages réfugiés qui tient compte de la sécurité alimentaire et des dimensions de protection des ménages ;

Introduction progressive du ciblage de l’assistance alimentaire à partir d’avril en commençant par le Groupe 6 des « Catalyseurs »;

Réalisation d’une étude d’analyse des chaînes de valeur pour identifier les opportunités économiques dans la région pour les réfugiés et les communautés hôtes ;

Développement des opportunités économiques en débutant la mise en œuvre 352 AGRs en partenariat avec SOS Désert dans les communautés hôtes et World Vision pour les réfugiés, et conclusion d’un partenariat avec COOPI pour le lancement de 450 AGRs supplémentaires ;

Appui à la gestion pacifique des conflits entre les réfugiés et la communauté hôte à travers des séances de sensibilisation pour ainsi que par la représentation des réfugiés dans les comités villageois pour ceux vivant dans ces villages ;

Contribution à l’autonomisation de 1.809 réfugiés dont 1.346 femmes à travers l’exploitation de périmètres maraîchers ;

Octroi de bourses à 47 étudiants réfugiés pour la poursuite de leurs études universitaires à Nouakchott ;

Contribution à la formation professionnelle qualifiante de 208 jeunes dans le camp de Mbera et dans la Moughataa de Bassikounou en partenariat avec le BIT au sein d’écoles-chantiers dans le secteur des BTP ;

Finalisation d’un diagnostic de l’impact socio-économique de la présence des réfugiés sur les populations hôtes et des mesures de mitigations répondant aux besoins de celles-ci (rapport final en cours de réalisation) ;

Développement d’un nouveau partenariat afin de trouver des solutions innovantes basées sur l’approche communautaire en matière de gestion pacifique des conflits entre les réfugiés et la communauté hôte en zones urbaines ;

Facilitation du rapatriement volontaire de 2.327 personnes.

4. Perspectives pour l’année 2019

Au cours de la dernière année, le HCR a pour objectif de continuer à mettre en place des AGRs et de mettre en œuvre des projets à impact rapide afin de renforcer la résilience de la population hôte et l’auto-suffisance des réfugiés et d’améliorer la cohabitation pacifique entre les deux communautés. De plus, le HCR développeraen partenariat avec Save the Children des activités inclusives visant à la réduction des conflits en zones urbaines.

Dans le même temps, le HCR continuera à soutenir les activités de maraîchage, les AGRs et les activités de formation professionnelle au camp de Mbera ainsi qu’à octroyer des bourses universitaires pour les étudiants et à faciliter les retours volontaires des réfugiés maliens dans la sécurité et la dignité, lorsque la demande en est faite.

Informations générales

• Montant contribution UE en € : 4.893.000

• Montant total en € : 5.243.000

• Objectif global : contribuer à la réduction des facteurs d’instabilité et de vulnérabilité à travers la création d’opportunités socio-économiques pour les populations réfugiés et leurs communautés d’accueil tout en facilitant les retours volontaires des réfugiés dans la sécurité et la dignité.

• Ministère partenaire : Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation • Zone d’intervention (Wilayas): Hodh Ech Chargui

• Date début – Date fin de mise en œuvre opérationnelle :

Juillet 2017 – Juin 2020

• Contacts : UNHCR – Représentante Adjointe - Fadela Novak-Irons - novakfa@unhc.org