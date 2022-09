Région de Ménaka : Première patrouille de longue portée de la MINUSMA et des FAMa

La Force de la MINUSMA et les Forces armées maliennes (FAMa) ont effectué le 19 septembre 2022, la toute première patrouille de longue portée en dehors du périmètre de la ville de Ménaka, dans le Nord du Mali. Elle les a conduits au village d’Imach, à une dizaine de km au Nord-Ouest de la ville. Récemment, les populations civiles de la région ont été en proie à une escalade de violences perpétrées par des groupes armés terroristes, ayant causé la mort de plusieurs centaines de personnes et provoqué le déplacement forcé de plusieurs milliers d’autres.

De Ménaka à Imach, le contingent du Niger chargé de cette opération et les éléments des Forces armées maliennes ont progressé conjointement au sol. Un survol de drone du périmètre patrouillé leur a permis de rassurer les communautés.

Cette patrouille a aussi été l’occasion pour les Casques bleus d’offrir des vivres aux populations ainsi que des articles non alimentaires. Une clinique mobile de l’équipe médicale a permis à une dizaine de patients de bénéficier de consultations médicales gratuites ainsi que des médicaments. L’équipe a remis à la communauté des moustiquaires et des kits d’hygiène. Cette activité a été d’un grand secours pour les habitants qui n’ont pas accès à des services médicaux spécialisés. C’est le cas de Hamdahaman Ag DANGOU : « Il y a plusieurs semaines que j’ai mal aux yeux, j’attendais le moyen pour me rendre à Ménaka pour me soigner. Quand on m’a dit que des militaires étaient en train de soigner les gens, j’ai accouru et j’ai été consulté. J’ai également eu des médicaments qui j’espère seront le remède à mon mal. C’était inespéré ! ». Le Chef du village d’Imach, Houzeyfata Ag HAMA, s’est félicité de cette approche de sécurisation conjointe des FAMa et de la MINUSMA. « Cela nous rassure et nous donne encore de l’espoir face au contexte sécuritaire et la crise économique et surtout alimentaire actuelle. Depuis quelques mois, nous avons reçu beaucoup de déplacés sans disposer ni de capacités de contingence encore moins de ressources pour autant de personnes. Donc cette action est arrivée à point nommé » a-t-il indiqué. Le chef du village s’est également réjoui du temps passé auprès des communautés.