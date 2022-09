Région de Kidal : Un barrage change la vie de plus de 6 000 personnes

Le 20 avril 2022, le rêve des habitants du village de Touzek, situé à 40 kilomètres au sud-est de Kidal dans le Nord du Mali, est devenu réalité. Leur village a désormais un micro-barrage. Ce qui veut dire un accès plus facile à l’eau et à une agriculture plus prospère.

Dans cette région désertique et minée par l’insécurité, les projets d’adduction d’eau de la MINUSMA sont une aubaine. À Touzek, la construction d’un barrage a eu un impact positif sur la vie de plus de 6 000 personnes issues du village et ses alentours mais aussi, sur des déplacés venus des autres régions notamment Ménaka et Gao.

Le chef du village de Touzek, Rhissa Ag Mohamed ORAGH témoigne : « Avant, notre vallée perdait beaucoup d’eau de pluie faute d’infrastructures pour la contenir. La construction de ce barrage a permis de remédier à cela. Cette année, la quantité d’eau stockée est satisfaisante ». Ce notable de Touzek poursuit : « L’eau de ruissellement conservée par le barrage, nous aide jusque-là, à contenir la pression causée par l’arrivée massive des éleveurs ayant fui l’insécurité dans les régions de Gao et Ménaka ».

D’un montant de plus 45 millions de francs CFA, ce projet exécuté par l’ONG locale BELHADI a, lors de sa mise en œuvre, permis de créer 50 emplois temporaires y compris pour 15 femmes.