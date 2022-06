Récit d’une patrouille des Forces de sécurité maliennes et de la Police des Nations unies à Ménaka pour sécuriser la population

Dans la matinée du 11 Juin 2022, les Forces de sécurité maliennes (FSM) et la Police des Nations unies (UNPOL) ont, ensemble, effectué une patrouille de sécurisation. Cette conjonction des efforts d'UNPOL et des FSM visait à créer et renforcer un environnement plus sécurisant pour les habitants de la ville de Ménaka.

Depuis mars 2022, la région de Ménaka est confrontée à un affrontement entre des groupes armés notamment les cercles d'Andéramboukane, Inékar et Tidermène, ce qui a poussé les populations de ces localités à chercher massivement refuge dans le cercle de Ménaka et ses environs. Le besoin de sécurité s'est alors beaucoup plus accru pour ces populations déjà meurtries, fuyant les zones d'affrontement.

Effectuée avec des éléments de la Garde nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et d'UNPOL, cette patrouille a sillonné plusieurs quartiers de Ménaka ainsi que les abords de la place du marché hebdomadaire. L'objectif était de sécuriser et rassurer la population. Des arrêts ont été marqués en vue d'échanger avec celle-ci, afin de mieux appréhender les perceptions des habitants sur la situation sécuritaire de la ville et de ses environs et appréciation des efforts accrus de sécurisation, notamment dans le cadre de la police de proximité qui met au cœur de son action le rapprochement avec les communautés.

Une présence rassurante

Arrivée au quartier Abattoir, des membres de la patrouille ont échangé avec un groupe de femmes occupé par la corvée d'eau à une fontaine publique. L'une d'entre elle, Fatouma ALSEYINI, apprécie cette présence des Forces de sécurité. « Nous sommes confiantes et nous sentons sécurisées contre les menaces grâce aux patrouilles de la MINUSMA et des Forces de sécurité maliennes qui passent en permanence en revue les coins et recoins des quartiers, explique-t-elle. Je voudrais aussi remercier la MINUSMA pour les points d'eau installés dans le quartier. Aujourd'hui, ils ne nous suffisent même plus à cause de l'augmentation de la population avec l'arrivée des déplacés internes ».

Deuxième arrêt au quartier II. Au quartier II, les éléments des FSM et de la MINUSMA ont échangé avec un groupe de jeunes dont Moussa AHMED. Chef de son atelier mécanique et d'une plateforme de lavage de véhicules, il salue le passage régulier de différentes patrouilles au cours de la journée. « Les patrouilles des soldats maliens, des forces internationales et celles menées avec les FSM et la Police de la MINUSMA, effectuées de manière alternée toute la journée, sont une protection quotidienne. Cette présence régulière et récurrente sur les artères des quartiers, sécurise les activités de tous les opérateurs économiques, » a-t-il souligné. « La population civile compte sur ces actions et opérations de surveillance et de sécurisation qui circonscrivent l'insécurité grandissante des localités environnantes, » a précisé un de ses camarades.

Police de proximité : la contribution des communautés à leur propre sécurité

Mettant l'accent sur la sensibilisation des personnes avec lesquelles ils ont discuté, les éléments de la patrouille ont pu les convaincre de fournir des informations sécuritaires et de dénoncer tout malfaiteur ou présumé auteur de troubles à l'ordre public. La collaboration de ses habitants est vivement sollicitée pour renforcer la sécurité. Aucun acte de nature à troubler l'ordre public n'a été constaté jusqu'à la fin de la mission et le retour au camp de la MINUSMA.

Une bonne collaboration pour une sécurité renforcée

La Police de la MINUSMA et les Forces de sécurité maliennes entretiennent de bonnes relations. « Certaines activités notamment les patrouilles menées ensemble viennent matérialiser ce bon partenariat, surtout lorsque nous connaissons le contexte sécuritaire de Ménaka. Ce partenariat ne souffre d'aucune ambiguïté grâce aux qualités de leadership et de professionnalisme dont font preuve les éléments d'UNPOL » a précisé le Lieutenant-Colonel Iniwé KOURA, Commandant de l'Unité de police constituée du Togo, ayant pris part à ladite patrouille.

Le travail de conception de ces patrouilles conjointes est organisé de façon concertée. Des réunions de planifications opérationnelles sont menées avec les FSM pour en établir les programmes. Les jours sont choisis d'un commun accord, en fonction des contraintes opérationnelles des uns et des autres. La conduite de ces patrouilles sur le terrain se fait également sans problème. Avant le départ, un briefing avec toutes les forces (police, gendarmerie, garde nationale, policiers individuels et unité constituée d'UNPOL) est fait pour définir l'ordre du convoi, les itinéraires à emprunter, les points d'arrêts, les lieux propices pour interagir avec la population civile et recueillir des informations opérationnelles. Une coordination est faite autour des sujets à aborder pour une parfaite réussite de cette activité opérationnelle. Au retour un débriefing est aussi organisé pour faire le point et partager les informations afin de s'en servir pour parfaire les futures activités.

« C'est une très bonne initiative que j'ai personnellement appréciée quand on sait que dans la région de Ménaka, la population fait face à de nombreuses difficultés. Lors de cette patrouille conjointe à laquelle j'ai participé, j'ai fait beaucoup de constats positifs sur la méthodologie adoptée. Nous apprenons plus sur la sécurisation elle-même, cela nous renforce aussi le mental dans le travail et nous prépare à mieux faire dans les jours à venir. Il y a également beaucoup de projets qui servent énormément les populations, qui sont d'ailleurs plus coopératives avec la présence de la MINUSMA et plus rassurée quand elles aperçoivent les patrouilles conjointes. La population est devenue plus accessible, » explique le Chef d'équipe de la Police nationale lors de la patrouille, le Sergent-Chef Yaya SAMAKÉ.