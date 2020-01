Rapport: Évaluation rapide de protection des PDIs à Socoura

Déclencheur de l’ERP

Le lundi 06 janvier 2020, l’équipe protection de NRC a été informée par l’équipe RRM de NRC de l’arrivée des PDIs à Barbé, village de la commune de Socoura. Après une visite de prospection effectuée le 08 janvier 2020, l’équipe a appris que ces personnes s’étaient déplacées à nouveau au chef-lieu de la commune de Socoura. Dans une optique de triangulation de l’information et de confirmation de l’alerte, l’équipe a, donc, effectué une visite à Socoura ville. Au cours de cette visite, ces personnes déplacées ont effectivement été rencontrées dans l’enceinte de l’annexe du Lycée Hamadoun Dicko de Sevaré, situé à proximité du site officiel des personnes déplacées de Socoura. Dans cette même dynamique de confirmation, l’équipe a aussi échangé avec le Service Régional du Développement Social de Mopti pour recueillir de plus amples informations. De cet exercice de triangulation, il est ressorti que le déplacement de ces populations a été provoqué par un affrontement entre des hommes armés non identifiés et des chasseurs dozos. Suite aux affrontements, les hommes armés non identifiés ont sommé les habitants de quitter le village de Toou sous la menace de représailles en cas de refus.

Le bilan de ces affrontements sur la population civile est :