Rapport Évaluation Rapide de Protection de Tillé à Songho

Dernière mise à jour 05/06/2020

Dates de l’ERP Du 03 au 05 juin 2020

Localités affectées

Région : Mopti

Cercle : Bandiagara

Commune : Doucoumbo,

Localité affectée : Songho et Tillé,

Populations affectées

Les évaluations ont été menées dans 2 localités : le village d’accueil Songho et le village de départ Tillé. Les informations collectées auprès de la population et de la mairie de Doucoumbo, ont été utilisées comme base et source d’information pour permettre d’avoir une idée de la population totale pour chaque localité avant le mouvement de population. Ainsi, selon le recensement général de la population et de l’habitat RGPH de 2009, la répartition de la population dans chaque localité est la suivante : Tillé, localité affectée, comptait 839 personnes avant la crise et Songho, localité d’accueil, comptait 3,144 personnes avant la crise.

Avec cette attaque du 30 juin, environ 108 ménages composés de 648 personnes, tous de la communauté dogon, se sont déplacés de Tillé pour la localité de Songho et se sont installés dans les familles d’accueil. La distance moyenne parcourue par les personnes de la localité de départ à la localité d’accueil est estimée en moyenne à 3 km et la durée de voyage est de moins d’une heure de temps mais sur piste rocheuse et montagneuse.

Cependant, il faut noter qu’après le premier jour de l’attaque, les populations font des aller et retour entre le village sinistré et le site d’accueil car, avec la distance entre les deux localités de départ et d’accueil (3 km), la population après les premiers jours du déplacement passe la journée dans le village sinistré et la nuit dans le site d’accueil. Il est ressorti des discussions avec les hommes que déjà bien avant cet incident aucun homme des deux villages cités ci-haut ne passe la nuit dans les villages. Ils trouvent refuge dans les grottes en brousse laissant les femmes et les enfants dans les villages. Selon les informations obtenues, cela est dû au fait que ce sont les hommes qui sont directement ciblés car ils sont accusés d’appartenir à la milice Dosso, un groupe d’auto-défense de la localité.

Déclencheur de l’ERP

Les mouvements de populations sont une conséquence directe souvent observée à la suite de l’activisme de groupes armés non identifiés qui continuent à affecter le train de vie des populations de la commune de Doucoumbo dans plusieurs secteurs. En date du 30 mai 2020, suite à une alerte partagée par le partenaire RRM CRS faisant cas d’une incursion des groupes armés non identifiés suivies d’attaque du village de Tillé, 648 personnes ont quitté leur village attaqué pour se déplacer à Songho situé à 3 km du village. La population est essentiellement composée de Dogon agriculteurs et ne vit que des produits de ses récoltes. Les personnes déplacées sont toutes dans les familles.

Après examen et triangulation de ce mouvement de population, les questions d’accessibilité physique et sécuritaire sur le lieu d’accueil et le lieu de départ, l’équipe Protection NRC, s’est positionnée auprès du Cluster Protection et OCHA pour conduire une Évaluation Rapide de Protection (ERP).