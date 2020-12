Rapport sur les violations et atteintes aux droits de l’homme commises dans le cadre des manifestations du 10 au 13 juillet 2020 (Novembre 2020)

I. Introduction 1. Le présent rapport fait état des violations et atteintes aux droits de l’homme commises lors de la manifestation du 10 juillet 2020 organisée par le Mouvement du 5 juinRassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) et des violences subséquentes observées à Bamako ainsi que dans certaines régions, les 11, 12 et 13 juillet 2020.

Il est publié conformément à la résolution 2531 (2020) du Conseil de sécurité qui demande à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) d’« améliorer les activités de surveillance des violations du droit international humanitaire et les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits […] sur tout le territoire malien, recueillir des preuves, mener des missions d’établissement des faits, concourir aux enquêtes et faire rapport au Conseil de sécurité à ce sujet, publiquement et régulièrement, et contribuer aux activités de prévention de ses violations et atteintes, y compris en communiquant avec les partenaires compétents, selon qu’il convient ».

En effet, suite aux allégations de violations et atteintes aux droits de l’homme, la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA (DDHP) a déployé, du 20 juillet au 17 août 2020, une mission spéciale d’établissement des faits, composée de 30 chargés de droits de l’homme, un chargé de la protection de l’enfance et de deux (2) experts scientifiques de la Police des Nations Unies (UNPOL), dans le but de faire la lumière sur les évènements qui se sont produits à Bamako et dans certaines régions1 du 10 au 13 juillet 2020, et qui se sont étendues jusqu’au 17 août 2020.

Le présent rapport présente les conclusions de l’équipe de l’enquête spéciale, notamment les violations de droits de l’homme imputables aux éléments des forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM) ainsi que les actes de violence et de destruction commis par des manifestants au cours de ces évènements.

Conformément à la pratique établie, les conclusions contenues dans ce rapport ont régulièrement été partagées avec les autorités civiles, militaires et judiciaires tant régionales que nationales, notamment le Gouverneur de la région de Sikasso (avant la formation du Gouvernement de transition). Après la formation du Gouvernement de transition, le présent rapport a été partagé avant sa publication, avec les Ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de la Justice et des droits de l’homme, de la Défense et des anciens combattants ainsi le Premier Ministre de la transition.

Au terme de terme de l’enquête, la DDHP est en mesure de conclure que, les 10, 11 12 et 13 juillet à Bamako, quatorze (14) manifestants, tous de sexe masculin, dont deux (2) enfants ont été tués lors des interventions des forces de maintien de l’ordre notamment la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Garde nationale et la FORSAT. Au moins 158 autres personnes2 dont 118 agents des forces de défense et de sécurité parmi lesquels 81 fonctionnaires de police, ont été blessés du fait de l’intervention des forces de l’ordre et d'actes de violence imputables aux manifestants au cours des évènements du 10 au 13 juillet

Enfin, la DDHP est en mesure de conclure qu’entre le 10 et 13 juillet 2020, au moins 200 personnes (dont 6 femmes et 7 enfants) ont été arrêtées et détenues à Bamako, respectivement à la Brigade de recherche de la gendarmerie de Bamako (au Camp 1) ainsi que dans les commissariats de police des 3e , 7e et 10e arrondissement de Bamako.