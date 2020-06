Rapport régional sur les Mouvements mixtes en Afrique de l’Ouest et du Centre - Février – avril 2020

Ce rapport, lequel couvre la période allant de février à avril 2020, présente un aperçu des tendances observées dans la région en matière de mouvements mixtes ainsi que des activités mises en œuvre par le HCR et ses partenaires afin de renforcer la protection des réfugiés, demandeurs d’asile et personnes apatrides en mouvement dans un tel contexte. Les flux mixtes désignent les mouvements de personnes qui voyagent ensemble, généralement de manière irrégulière, en empruntant des itinéraires et des moyens de transport identiques, mais pour des raisons différentes.

DONNEES CLEFS

Malgré la fermeture des frontières liée au COVID19, 72 personnes ont été identifiées au sein de flux mixtes sortants et 32 dans les mouvements entrants au Mali (avril 2020).

Tandis que 472 personnes avec des intentions de demander l’asile ont été identifiées au sein de flux mixtes au Niger, en delà de la région d’Agadez, ainsi que 52 personnes à risque d’apatridie et 9 enfants non accompagnés ou séparés (février-avril 2020), 3 311 individus, dont 142 réfugiés et 53 demandeurs d’asile, ont été dénombrés dans les mouvements mixtes au Tchad (avril 2020).

208 enfants non accompagnés ou séparés, principalement originaires du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, ont été identifiés le long des routes de mouvements mixtes au Mali par le HCR et ses partenaires AMSS et CIAUD (février- avril 2020).

1 682 enfants talibés nigériens ont été déportés du Nigeria vers le Niger (mars 2020).

Environ 20 ressortissants burkinabés auraient été arrêtés au Ghana alors qu’ils tentaient d’entrer sur le territoire via une voie non officielle (mars 2020).

128 personnes ont été évacuées de Libye vers le Niger dans le cadre du Mécanisme de transit d’urgence visant à faciliter l’accès à la protection et aux solutions des réfugiés les plus vulnérables détenus en Libye (12 mars 2020).