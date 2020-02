Rapport mission d’évaluation rapide des besoins suite à l’attaque d’Ogossagou Peulh dans le cercle de Bankass

CONTEXTE :

Le cercle de Bankass est confronté à une situation sécuritaire très volatile caractérisée par la présence des milices d’auto-défense occasionnant des affrontements intercommunautaires ; les enlèvements, assassinats ciblés, vols et des violences. Outre cela, on peut également ajouter la faible présence de l’Etat favorisant la prolifération des armes légères les menace EEI.

Le vendredi 14 février 2020 vers 5 h du matin des individus armés non identifiés ont attaqué le village d’Ogossagou peulh commune de Bankass, situé à 15 km de Bankass, chef-lieu de commune et de cercle.

Cette attaque a fait d’énormes dégâts matériels et de pertes en vies humaines (30 morts, 20 portées disparus, 06 blessés dont 02 cas graves et 04 cas blessés légers). À la suite de cet évènement une mission d’évaluation rapide des besoins a été effectuée à la date du 15 février 2020 ; ont pris part à cette évaluation DCA, COOPI, PUI, AMSS, YA-G-TU, Enda Mali, et SLPFEF