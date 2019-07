Rapport: Mission d’évaluation comparative des systèmes de collecte et de traitement d’information de protection (monitoring de protection) au Mali et au Niger

I. Contexte

La réponse de protection au Mali reste très limitée pour de multiples raisons. Le secteur de la protection est sous-financé depuis plusieurs années (en 2016 seulement 6%, en 2017 10% et en 2018 11% de taux de financement du HRP). Le Cluster Protection n’est pas assez renseigné pour assurer la coordination et inciter une réponse adéquate aux besoins de protection.

En 2017, la Suisse s’est engagée à soutenir le HCR pour renforcer le système de monitoring de protection en augmentant le nombre de moniteurs et la couverture des zones à risque de protection. Elle s’est aussi impliquée dans le renforcement des capacités des moniteurs existants ainsi que des nouveaux recrutés.

Dans le cadre du projet de monitoring de protection de 2017/2018, un nombre d’action a été entrepris. Toutefois, en dépit de la révision et de la création d’outils de collecte de données (finalisés en juillet 2018), de la formation délivrée par le HCR et ses partenaires aux moniteurs de protection des régions de Tombouctou, Gao et Mopti (juillet 2018) et du recrutement de 48 moniteurs additionnels (sous financement de la Coopération Suisse), la qualité et la quantité de l’information de protection (même si elle s’améliore sensiblement) reste encore en deçà des attentes au Mali, ne permettant pas une analyse et une réponse appropriées.

Il faut également noter que la situation sécuritaire est un défi et connait une dégradation avancée ces trois dernières années, avec une situation complexe dans les régions du centre, notamment avec la recrudescence du conflit intercommunautaire et la présence de groupes radicaux.

De nombreuses localités sont à risque de protection dans ces régions et requièrent qu’un dispositif de suivi de la situation de protection des populations civiles soit mis en place au travers de l’affectation de moniteurs et/ou de points focaux pour l’identification des violations des droits humains et des mouvements de populations. L’objectif est de susciter des analyses approfondies de la situation pour rehausser la quantité et la qualité des réponses.

En 2018, les constats suivants ont été faits au sujet du monitoring :

Les rapports mensuels du monitoring de protection ne sont pas partagés dans les délais requis pour informer la communauté humanitaire et l’analyse des secteurs tels que la protection de l’enfance, la lutte anti-mines, les VBG, l’accès aux services de bases et le contexte social sont d’une faiblesse notable ;

Les rapports mensuels du monitoring de protection contiennent des recommandations peu précises, ne comportent pas de recommandations dédiées aux secteurs humanitaires et ce, en dépit de la centralité de la protection ;

Le référencement des victimes des violations des droits de l’homme comporte des insuffisances et une faiblesse au niveau des actions de suivi de ces référencements pour les personnes enregistrées par le monitoring de protection ;

Les actions de sensibilisation sur les droits pour les communautés affectées ne sont pas suffisamment basées sur le contexte et la récurrence des incidents.

La mission d’évaluation s'est scindée en deux étapes : des focus group régionaux au Mali pour récolter les avis des moniteurs de protection, d’une part, et une visite d’étude et d'échange sur les bonnes pratiques en place au Niger pour le monitoring de protection, notamment les capacités disponibles et les méthodologies utilisées. Il s’agissait également de comprendre les défis auxquels les différents acteurs font face avec comme finalité de faire des recommandations pour améliorer le monitoring de protection au Mali et ainsi permettre, à terme, une meilleure compréhension de l’environnement de protection par l’ensemble de la communauté humanitaire.