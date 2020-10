Rapport mensuel de monitoring de protection n°9 - septembre 2020

I- Aperçu de l’environnement de sécuritaire et de protection

Résumé des tendances en 2020

Sur un total de 3,040 violations enregistrées entre janvier et septembre 2020, les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique/psychique sont les deux catégories les plus élevées chaque mois sans exception. Au deuxième trimestre de 2020 et au mois de juillet, les atteintes au droit à la vie ont nettement augmenté. Le nombre de mouvements de population forcé est directement lié au nombre d'atteintes au droit à la vie. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont connu un pic pendant la période électorale du mois d’avril à Mopti et Tombouctou et ont majoritairement été encore plus fréquemment rapporté à Mopti et Ségou en juin et juillet. La saison des pluies et des intiatives de réconciliation entre Dogon et Peulh au plateau Dogon dans la région de Mopti ont entrainé une réduction des violations pendant le mois d'aout et de septembre.

Établissement d’un Gouvernement de transition : Suite au Coup d’Etat le 18 aout, la CEDEAO a maintenu la pression sur le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) en exigeant la désignation d’un président civil de transition. Alors que les divergences concernant l'avenir politique du pays sont apparues entre le CNSP et le M5-RFP, des centaines de Maliens ont manifesté leur soutien au CNSP au début du mois. Les manifestants ont répondu à l'appel du MP4 (Mouvement populaire du 4 Septembre), une nouvelle formation soutenant les colonels au pouvoir et qui sont opposés au M5-RFP exigeant qu’un civil conduise la transition. Durant les trois jours des concertations nationales qui ont eu lieu entre le 10 et le 12 septembre environ 500 participants des partis politiques, les syndicats et les membres des groupes de la société civile se sont rassemblés pour adopter une feuille de route ainsi qu’une charte qui détermine les organes et la durée de la transition. La CMA n’a pas voulu s’associer à ces rencontres. Le M5-RFP a rejeté les résultats annoncés par le CNSP suite à la concertation nationale. Selon le M5, le document final lu lors de la cérémonie de clôture n’aurait pas correspondu aux résultats des délibérations. Le M5 a cité comme raison de la rejection de la charte de transition l’absence de reconnaissance de son rôle ainsi que du choix majoritaire d’une transition dirigée par une personnalité civile. Un collège mis en place par le CNSP et qui est composé par une quinzaine de membres a nommé le président et le vice-président de la transition. Bah N'Daw, ancien colonel et éphémère ministre de la Défense en 2014, a été désigné comme président de la transition au Mali. L'actuel chef de la junte, le colonel Assimi Goïta a été désigné avec la fonction du viceprésident. Deux jours après, le premier ministre de la transition a été inauguré, Moctar Ouane, diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères a été nommé comme premier ministre. Sur les 18 personnes arrêtées par les auteurs du coup d’état le 18 août, au moins 13 sont toujours détenues au camp militaire de Kati à Bamako. Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (OHCHR) appelle les responsables du coup d'État au Mali à libérer les anciennes autorités gouvernementales détenues depuis plus d'un mois et à respecter les obligations internationales du Mali en matière de droits de l'homme. Les sanctions prises contre le Mali après le coup d'État n’ont pas encore été levées par la CEDEAO : la fermeture des frontières, et embargo sur les échanges financiers et commerciaux sont restées en place au mois de septembre.

Initiatives de réconciliation entre Dogon et Peulh au plateau Dogon vis-à-vis continuation des affrontements intra-communautaires dogon : Un apaisement de la violence inter-communautaire a été constaté dans une large bande de la zone frontalière du Burkina Faso depuis juin. Cet apaisement des tensions est grâce aux efforts de réconciliation entres des groupes armés non étatiques dans plusieurs cercles de la région de Mopti. Même si cela a entrainé une diminution des attaques pendant le mois de septembre, les affrontements intra-communautaires ont continué au plateau Dogon pendant le mois de septembre. Le premier septembre, des éléments de Dan Na Ambassagou ont attaqué le village Dogon de Berdosso. Cette localité a été attaqué plusieurs fois au mois de juin et juillet, étant un point central dans la résistance dogon à Dan Na Ambassagou. De nouveau, le 29 septembre le village a été attaqué ce qui a entraîné la mort d'une personne et de deux blessées. Le village de Koundianga a été attaqué par Dan Na Ambassagou le 9 septembre. Le chef du village aurait été tuée et plusieurs maisons auraient été incendiée. Cette attaque apparait avoir eu pour but de perturber ou empêcher les efforts de réconciliation qui sont en cours entre les communautés Peulh et Dogon dans la localité de Bamba. Le mort du chef de village était probablement un assassinat ciblé – éliminant un acteur clé dans les négociations avec les communautés peulh. Le 10 septembre, des membres armés présumés de Dan Na Ambassagou ont enlevé le chef du village Dogon d'Aouguiné, à environ 82 km au nord de la ville de Koro.

Augmentation des attaques contre les structures médicales : Le Cluster Protection a constaté une augmentation des attaques contre les structures médicales. Au mois de septembre, plusieurs incidents ont été enregistrés. Des personnes armées non identiféies ont tiré sur une ambulance dans le village de Tassiga, cercle d’Ansongo le 7 septembre. Dans la commune de Bourem, cercle de Gao, un véhicule ONG qui servait d’ambulance pour le Centre de Santé de Reference a été détourné le 8 septembre. La même semaine, une ambulance a heurté une mine dans la région de Sikasso. 6 femmes dont l’une enceinte ont été tuées. A Ménaka, 5 médecins qui travaillaient pour un partenaire d’une agence des Nations Unies dans le cadre d’une campagne de vaccination ont été violemment dévalisés par des personnes armes non identifiés dans leur résidence. Plusieurs appareils électroniques et de l’argent ont été voleé au cours de l’incident. Toutes ces attaques contre les structures médicales et ses travailleurs, qualifient comme violation grave contre le droit de l’enfant selon Résolution 1612 du Conseil de Sécurité – et doivent être rapportées par le mécanisme MRM.