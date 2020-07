Rapport mensuel de monitoring de protection n°6 - juin 2020

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection

Aggravation de la situation de protection : Au mois de juin, le système de monitoring de protection du Cluster a enregistré 493 violations sur le territoire du Mali. Avec un total de 1,775 violations de droits humains documentés de janvier à juin 2020, cela équivaut presque au même nombre de violations surtoute l’année 2019 (1,882 au total). Cette augmentation alarmante démontre l’intensification du conflit qui rend la population civile plus vulnérable. Ce mois-ci, les 23 attaques de villages et cinq menaces d’attaques de villages qui ont été rapportées par le mécanisme de rapport flash, ont toutes eu lieu à Mopti, la majorité dans les cercles de Koro et de Bandiagara.

Mouvement de population: Huitmouvements de population ont été enregistrés par le mécanisme de rapport flash, y inclus quatre déplacements qui ont été déclenchés par des attaques de villages. Les déplacements internes enregistrés dans les communes de Pignari et Kassa ont eu lieu suite aux attaques de villages. A Kassa, les groupes armés ont aussi saccagé le château d’eau du village. Les déplacements dans la commune de Bourra et Gossi étaient préventifs, causés par l’insécurité dans la zone. Suite à l’attaque d’un groupe armé radical dans le camp de Intikane à l’ouest du Niger, à la fin du mois de mai, le déplacement des réfugiés maliens, PDI et résidents nigériens a continuépendant le mois de juin. Jusqu’à présent, plus que 1,000 personnes sont arrivées au Mali, dans le cercle d’Anderamboukane, comme conséquence de cette attaque. Un autre mouvement de population transfrontalier s’est effectué au village du Tamalaoulaou au Niger. Vingt ménages Nigériens composés d’environ 120 personnes sont arrivés sur le site d’Inchinanane dans le cercle d’Anderamboukane suite aux violents accrochages entre les Forces de Défense et Sécurité du Niger et les groupes armés le 16 juin. Les groupes armés se seraient retirés dans le village de Tamalaoulaou. Cela a crééla panique au sein de la population et la peur des représailles par les Forces de Défense et de Sécurité