Rapport mensuel de monitoring de protection n°12 - Décembre 2019

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection

L’environnement sécuritaire et de protection des populations civiles reste précaire dans toutes les régions couvertes par le monitoring, bien qu’une diminution générale des incidents collectés ait été observée. Ces incidents se concentrent principalement aux frontières avec le Burkina Faso et le Niger, également fortement touchés par des attaques et des violations. Le mois de décembre a été marqué par la campagne des 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, donnant lieu à de nombreuses activités de sensibilisation sur les violences basées sur le genre (VBG).

Dans la région de Mopti, il a été constaté une reprise des incidents causés par des engins explosifs improvisés, affectant tant la population civile (notamment deux femmes et un enfant à Mondoro, cercle de Douentza) que les forces armées nationales et internationales. Des mouvements de population ont été observés, principalement dans le cercle de Douentza où une trentaine de ménages du hameau de Neybatadjè s’est réfugié dans la ville le 11 décembre. Dans le cercle de Youwarou, deux personnes d’une ONG ont été enlevés pendant deux jours. La situation socio-économique reste mauvaise, avec des difficultés d’acheminement des denrées de première nécessité dans certaines zones inaccessibles. Par ailleurs, Mopti a reçu la visite du Premier Ministre accompagné de l’ancien Prédisent Amadou Toumani Touré (dit ATT) le 29 décembre dans le cadre de de la préparation du centenaire de la commune. Cette activité a pour objectif de consolider les liens entre les communautés et de contribuer à l’épanouissement des jeunes.

Dans la région de Gao, la présence et les mouvements des groupes armés se sont intensifiés, évoluant à motos dans les communes d’Anchawadi (cercle de Gao), Talataye (cercle d’Ansongo), Ansongo, Ménaka et Bourem. Le mois a été marqué par des actes de criminalité, mais aussi des menaces à l’encontre des villageois avec des ultimatums pour quitter les lieux (notamment Chanache, commune de Talataye). A plusieurs reprises, des radicaux ont empêché les éleveurs daoussahaks d’abreuver leurs animaux en occupant les puits, les menaçant de les chasser de la zone (Intassalatane et Indeliman, commune de Talataye). Le 8 décembre, une rencontre de la communauté songhaï a été organisée à Gao autour du vivre ensemble, en présence de la diaspora. Le 27 décembre, un dialogue intercommunautaire a eu lieu dans le cadre du forum de Tabankort sur la paix. Le 24 décembre, le groupe de travail humanitaire du FONGIM a notifié la suspension de ses activités à Ménaka pour une durée indéterminée, au vu de la situation sécuritaire péjorée par le repli tactique des FAMa.

Dans la région de Tombouctou, les cercles de Gourma-Rharous et Niafunké sont les plus touchés, avec divers actes criminels dans les communes de Gossi et Léré. Plusieurs enlèvements ont été rapportés, dont le secrétaire général du conseil de cercle de Rharous le 7 décembre et le directeur régional des eaux et forêts de Taoudéni le 16 décembre sur la route Léré-Niono. Une série d’attaques par des groupes radicaux ciblant les établissements scolaires classiques a eu lieu, notamment dans les communes de Hamzakoma et Séréré (cercle de Gourma-Rharous) avec quatre directions d’écoles simultanément incendiées le 13 décembre. Ces divers incidents s’expliquent notamment par la présence de bases de groupes radicaux dans le cercle de GourmaRharous, rendant l’accès humanitaire complexe.

Dans la région de Ségou également, plusieurs enlèvements ont marqué le mois, dont le sous-préfet de Farako (cercle de Ségou). Suite à des menaces par téléphone, des écoles ont été obligées de fermer leurs portes, notamment dans la commune de Molodo (cercle de Niono). Dans le village de Kôrô (cercle de San), la population se plaint de la violation d’accords intercommunautaires constitués en vue de prévenir les conflits internes par des Donzos, qui seraient à l’origine d’enlèvements et de taxes.

A l’image des mois précédents, la région de Kidal est restée relativement calme, du fait de l’occupation des gens sur les sites miniers. Néanmoins, le mois a été marqué par la décision du gouvernement malien de déclarer le chef de bureau français de la MINUSMA à Kidal persona non grata le 10 décembre, suite à un discours mal interprété. Ce signe fort à l’égard de la MINUSMA et de la France, différent du soutien habituel des autorités, vient s’ajouter aux manifestations régulières de la population, principalement à Bamako, demandant un départ des forces étrangères du Mali depuis plusieurs mois.