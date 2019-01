Rapport mensuel de monitoring de protection N° 11 - Novembre 2018

Analyse de la situation de protection du mois

La situation de protection des populations civiles dans les régions du centre et du nord n’a pas connu un changement majeur comparativement à celle du mois précédent (octobre). La criminalité, le banditisme, les affrontements entre groupes armés, les conflits intercommunautaires constituent toujours les plus grands problèmes de protection auxquels les populations font face dans ces régions. Les civils restent toujours les plus touchés par ces problèmes. Toutefois, les humanitaires et les forces de défense nationales et internationales ne sont pas aussi épargnés. Les axes routiers demeurent dangereux pour les différents usagers (civils et militaires) et limitent de façon significative la circulation des personnes et de leurs biens impactant ainsi sur l’économie dans ces régions du nord et du centre.

D’une façon plus spécifique, dans la Région de Gao, l’assassinat en plein centre-ville d’un opérateur économique par trois individus armés non identifiés a failli provoquer une tension entre différentes communautés et un grand mouvement de populations. La situation a pu être calmée grâce à l’intervention sur les médias d’un leader religieux. Outre cet assassinat, un attentat ciblant des contractuels de la MINUSMA au 8ème quartier, a occasionné des morts et plusieurs blessés parmi la population civile, la destruction partielle des habitations voisines et surtout la peur au sein de la population civile.

Aussi, des alertes d’affrontements entre les groupes armés ont été aussi signalées dans la région et plus précisément dans la localité d’Amalawlaw (Tin Hama, Cercle d’Ansongo).

Quant à la Région de Ménaka, des alertes d’affrontements entre groupes armés ont également été signalées dans la région. Ces affrontements auraient engendré des mouvements de personnes dans les zones concernées. A cela s’ajoute l’explosion d’un EEI ciblant les forces de défense et de sécurité qui aurait causé des morts et blessés dans la population civile.

Enfin dans la Région de Mopti, il a été constaté une ascension de la criminalité plus particulièrement dans les Cercles de Mopti, Djénné, Bankass, Tenenkou et Koro due à l’intensification des conflits communautaires, les oppressions des groupes radicaux et la montée progressive des forces de l’ordre et de sécurité dans les localités touchées.

En termes d’incidents de protection, 92 documentés et 82 autres non documentés mais rapportés à travers les rapports flash ont été enregistrés pendant le mois sous revue dans les régions couvertes par le monitoring. Ce qui constitue une diminution de 26 cas par rapport au mois précédent s’expliquant en partie par l’instabilité de la situation sécuritaire dans ces régions. Les cas d’atteintes au droit à la propriété et les atteintes au droit à vie (spécifiquement dans la Région de Mopti) constituent le pic de ces incidents.