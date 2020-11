Rapport mensuel de monitoring de protection n°10 - octobre 2020

Résumé des tendances en 2020

Sur un total de 3 428 violations enregistrées entre janvier et octobre 2020, les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique/psychique sont les deux catégories les plus élevées chaque mois sans exception. Au deuxième trimestre de 2020, les atteintes au droit à la vie ont nettement augmenté. Le nombre de mouvements forcés de population est directement lié au nombre d'atteintes au droit à la vie. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont connu un pic pendant la période électorale du mois d’avril à Mopti et Tombouctou, et ont majoritairement été encore plus fréquemment rapportées à Mopti et Ségou en juin et juillet. La saison des pluies et des intiatives de réconciliation entre Dogon et Peulh au plateau Dogon dans la région de Mopti ont entrainé une réduction des violations pendant le mois d'aout et de septembre. Suite à cette accalmie, les attaques de villages dans le centre du pays ont encore augmenté. Néanmois, les incidents rapporté au mois d'octobre sont globalement resté au même niveau qu’au mois dernier. Un nombre accru d'atteintes à la sécurité de la personne (surtout des enlèvements) a été observé, majoritairement à Niono, région de Ségou où les affrontements inter-communautaires n'ont cessé de croître