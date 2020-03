Rapport mensuel de monitoring de protection n°1 - Janvier 2020

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection

L’environnement sécuritaire et de protection des populations civiles reste alarmant dans toutes les régions couvertes par le monitoring, bien qu’une diminution des incidents documentés ait été observée. Il est néanmoins important de signaler que cette diminution est en partie liée à des questions organisationnelles et qu’à l’inverse, les incidents rapportés par flash ont augmenté. Dans la continuité du mois précédent, les incidents sont fortement concentrés dans la région du Liptako-Gourma, avec des dynamiques transfrontalières importantes.

Toutefois, l’attaque d’envergure d’une position des forces de défense et de sécurité le 26 janvier à Sokolo (cercle de Niono), proche de la frontière mauritanienne, entraînant un repli des forces à Diabaly puis l’attaque du village, attire l’attention sur ce qui pourrait devenir un nouveau point chaud.

Dans la région de Mopti, la traditionnelle saison de la transhumance de la zone exondée vers le lac Debo de décembre à avril pourrait mener à une potentielle augmentation des violences dans les zones de transit, entre agriculteurs et éleveurs. Par ailleurs, la reprise des incidents causés par des engins explosifs improvisés constatée en décembre se confirme sur les axes routiers, avec un nouveau cas de car de transport touché à Hombori (cercle de Mopti) le 9 janvier, faisant plus de quinze morts. En parallèle, l’attaque du village de Sinda (cercle de Douentza) le 16 janvier, causant quatorze morts, laisse envisager la reprise des attaques d’ampleur de villages après six mois d’accalmie et la signature d’accords de cessation des hostilités en août entre différentes communautés à l’occasion d’une visite du Premier Ministre. Dans la commune de Baye (cercle de Bankass) et à Koro, l’arrivée de presque 400 nouveaux ménages burkinabè a été constatée, avec de potentiels déplacements secondaires vers Bamako. L’accès est très limité dans cette zone dû à un pont dynamité et à l’insécurité, ce qui rend difficile toute évaluation et assistance.

Dans les régions de Gao et Ménaka, en continuité avec décembre, la présence des groupes armés radicaux s’étend et se renforce en réponse au repli des forces armées maliennes de certaines positions. Cette dynamique, qui pourrait avoir des répercussions à long terme avec des difficultés à reprendre le contrôle de ces zones, a des conséquences importantes pour le Mali, dont l’augmentation des enlèvements et de la criminalité, mais aussi pour le Niger et le Burkina Faso. Le 9 janvier, l’attaque d’un camp militaire à Sinegodar (Niger, frontière avec Ansongo) et le repli des forces nigériennes qui s’en est suivi a provoqué le déplacement de presque 2500 ménages nigériens et maliens à Anderamboukane et Ménaka, en réaction à un ultimatum de 48h donné par des groupes armés pour quitter la zone. A Anderamboukane également, l’accès est très restreint. De plus, plusieurs ONG internationales ont suspendu leurs activités dans la région de Ménaka depuis fin décembre au vu de la situation sécuritaire alarmante, limitant les possibilités d’assistance rapide. Pour améliorer la sécurité de la ville de Ménaka et pour assurer la cohabitation pacifique des mouvements signataires de l’Accord d’Alger, une rencontre s’est tenue le 7 janvier entre la CMA, la Plateforme et les autorités régionales. Au Burkina Faso, au lendemain d’une attaque sur des marchés de villages du Centre-Nord faisant 36 morts le 20 janvier, le Parlement a voté à l’unanimité en faveur de l’armement de volontaires pour l’auto-défense de leurs villages, malgré les risques induits (tensions communautaires, récupération des jeunes à long terme, exposition des civils).

A l’image des mois précédents, la région de Kidal est restée relativement calme. Des discussions sur le retour de l’armée malienne dans cette région ont eu lieu dans le cadre de la réunion de relance du Comité de suivi de l’Accord d’Alger, qui s’est réuni à Bamako le 19 janvier pour la première fois depuis septembre 2019 et le report de la réunion prévue à Kidal. Cette avancée significative de l’application de l’Accord d’Alger devrait permettre une meilleure occupation de l’espace et pourrait faciliter l’accès dans certaines zones.

A Bamako, plusieurs mouvements sociaux d’ampleur ont été observés, dont une manifestation pour le départ des forces étrangères rassemblant plus de 6000 personnes le 10 janvier et une marche des élèves contre la grève des enseignants le 14 janvier, suivie dans plusieurs autres localités (Gossi, Ségou et Gao). L’annonce des élections législatives pour le 29 mars a déjà provoqué diverses tensions autour des questions du découpage territorial non opérationnel, avec des répercussions sur les cercles qui seront représentés, ainsi que des difficultés liées à l’enregistrement des électeurs déplacés internes, empêchant de fait le vote de beaucoup de personnes. La CMA et certains mouvements d’opposition ont ainsi exprimé leur désaccord.