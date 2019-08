Rapport mensuel de monitoring de protection n°07 - Juillet 2019

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection du mois dans les régions du nord et du centre

La situation sécuritaire dans les régions du nord et du centre reste inquiétante malgré les multiples patrouilles des FAMa dans les centres urbains pour sécuriser les populations et leurs biens. Les violations de droits humains continuent de marquer l’environnement de protection. Ainsi, comparativement au mois de juin, le nombre d’incidents de protection documentés a connu une légère hausse (174 incidents documentés contre 166 le mois passé), s’expliquant par la recrudescence des actes ciblés spécifiquement dans la région de Mopti. Toutefois, la situation de protection générale a été relativement calme y compris dans le centre, aucune attaque de large ampleur n’ayant été signalée. Dans les régions de Kidal et Ménaka, l’accalmie constatée depuis plusieurs mois par le monitoring de protection se poursuit, suite au démantèlement de bases djihadistes.

A Gao, la cohabitation est positivement bonne entre les différentes couches sociales. Toutefois, la situation sécuritaire a été marquée par une augmentation des coupeurs de route et plusieurs cas d’attaques dans la commune de N’Tillit (cercle d’Ansongo). Elles ont visé un campement sur le site de Timbalo qui abrite des demandeurs d’asile burkinabés, occasionnant un blessé parmi la communauté hôte, le village d’Oussadja, où les hommes ont été violentés et extorqués, et Doreye dans un campement touareg, faisant un mort. Le 13 juillet 2019, des individus armés ont attaqué le véhicule du premier adjoint au préfet du cercle de Gao, occasionnant le décès de son épouse. Par la suite, un important dispositif sécuritaire des FAMa a été mis en place dans la ville. Le 20 juillet, les forces de Barkhane soutenues par les FAMa et la coalition MSA-GATIA ont mené des frappes sur des positions de présumés djihadistes à Fafa (cercle d’Ansongo). Le 22 juillet, un pick-up peint aux couleurs de l’ONU a explosé dans la base de la force Barkhane après avoir forcé le portail, faisant plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Enfin, également le 22, plusieurs milliers de personnes ont marché dans les rues du cercle de Bourem pour protester contre les accusations de l’ONU d’entrave à l’application des Accords d’Alger portées contre Mohamed Ould Mataly – accusations attribuées à la France.

A Ménaka, plusieurs habitants accusent la CMA d’être l’auteur d’actes de banditisme sur l’axe Ansongo-Ménaka, occasionnant des cas d’extorsions mais aussi des meurtres et assassinats. Ainsi, le 11 juillet, six individus armés non identifiés ont attaqué un véhicule transportant des civils à quelques dizaines de kilomètres de Ménaka, assassinant cinq civils sur place puis deux autres dans un hameau environnant. Le 18 juillet, des hommes armés ont mené une embuscade à l’encontre d’une patrouille du MSA, provoquant d’intenses combats et des morts.

A Kidal, la population a envahi les rues après que le drapeau du Mali ait été hissé au MOC dans le cadre d’une rencontre politique sur le processus de paix. Un drapeau de l’Azawad a été brandi par les habitants.

A Tombouctou, l’accès des humanitaires à certaines localités est rendu difficile par la présence de plus en plus étendue des groupes radicaux, particulièrement dans les cercles de Niafounké et Gourma-Rharous jusqu’à la frontière avec le Burkina Faso. Malgré une situation économique stable, des troubles sociaux affectant la cohésion ont été rapportés dans certaines localités (Dianké, Diré et Lerneb), notamment autour de la gestion des ressources aquatiques. Ces troubles ont engendré des morts et des blessés.

A Mopti, une accalmie générale précaire s’est installée, liée aux nombreuses visites de haut niveau qui ont rythmé le mois (Premier Ministre, Directeurs régionaux des Nations Unies, délégations de la CEDEAO et de l’Union Africaine). Celles-ci ont permis le recensement des besoins prioritaires des déplacés, le renforcement de la coordination et la distribution de vivres. Le déploiement de 3600 militaires a également été promis.

Néanmoins, de nombreux cas individuels de violations de droits humains ont été rapportés, principalement dans les cercles de Douentza, Mopti et Bankass. Ces incidents entravent la liberté de circulation des populations, avec un impact fort sur les activités agricoles et foraines, qui s’ajoute à la problématique des inondations propre à l’hivernage. La commune de Mondoro (précisément les villages de Yangassadjou, Tiguila et Douna ; cercle de Douentza), sous embargo djihadiste depuis trois ans avec des affrontements armés, fait face à une situation critique. De nombreux cas graves de malnutrition ont été détectés, avec des possibilités d’accès humanitaire et de soins très limités.