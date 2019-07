Rapport mensuel de monitoring de protection n°06 - Juin 2019

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection du mois dans les régions du nord et du centre

La situation sécuritaire dans les régions couvertes par le monitoring de protection (Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal) est demeurée volatile et marquée par les attaques contre les populations civiles et militaires, les affrontements entre groupes armés, les tensions intercommunautaires et l’activisme des groupes extrémistes. Ce qui a été à l’origine de multiples violations de droits humains et aussi le déplacement de populations en grande partie dans la région de Mopti (le rapport de situation DTM du 18 juin 2019 a fait cas de 828 individus recensés entre le 1er et le 18 juin 2019 dans la seule région de Mopti).

Plus singulièrement, dans la région de Mopti, ces violations ont été surtout rapportées dans les cercles de Bandiagara, Douentza, Bankass et Koro. Toutefois, les incidents majeurs du mois dans la région ont été l’attaque perpétrée contre le hameau de Sobane-Dah (village de Koundou) dans la commune de Sangha, cercle de Bandiagara le 10 juin 2019 vers 23 heures et celle des villages de Yoro et Gangafani2 dans la commune de Yoro, cercle de Koro, près de la frontière Mali-Burkina Faso le 15 juin 2019 vers 15 heures. Les deux incidents ont engendré 76 pertes en vie humaine (35 à Sobane-Dah, 18 à Gangafani2 et 23 à Yoro) et 60 personnes portées disparues (Sobane-Dah), toutes d’appartenance ethnique Dogon. Ces attaques ont été toutes perpétrées par des groupes d’hommes armés non identifiés.

Il est à signaler aussi, l’attaque du 18 juin 2019 vers 17 heures contre plusieurs véhicules de transport sur l’axe Sevaré-Bandiagara près du village de Kori-Maoude à 18 km du chef-lieu de la commune et cercle de Bandiagara, perpétrée par des personnes armées non identifiées et qui a engendrée 4 pertes en vie humaines et 4 blessés graves.

Dans la région de Tombouctou, les actes de braquage se poursuivent intensivement sur les axes routiers et dans les villes. Les axes routiers sont restés un danger permanant pour les usagers. L’axe GoundamTombouctou enregistre plusieurs incidents par jour malgré les escortes des forces de sécurité. Le phénomène d’extorsion de véhicule a pris de l’ampleur dans la région, surtout dans la ville de Tombouctou où plusieurs cas ont été rapportés ce mois touchant des particuliers, des structures étatiques et des ONG. Le mois a aussi été marqué dans la région par les enlèvements de personnes (un civil à Ndaki, commune de Gossi et le maire de la commune rurale d’Inadiatafane enlevé entre Douentza et Sevaré) et les assassinats ciblés (cas du maire de la commune de Douékiré en date du 08 juin 2019).

Par ailleurs, la menace terroriste est omniprésente dans certaines zones (le Gourma-Rharous et à Diré) malgré les opérations militaires de la force Barkhane ainsi que les actes de criminalité au travers des attaques improvisées ciblant des agents des forces de sécurité. C’est ainsi que dans la ville de Tonka, deux agents de la gendarmerie ont été attaqués à leur domicile par des individus armés non identifiés. L’un des deux gendarmes a été tué lors de l’attaque et l’autre a été gravement blessé.

Dans les régions de Gao, Ménaka et Kidal, la situation sécuritaire est dégradante, des cas de banditisme à mains armées ont été enregistrés sur les axes routiers et en périphérie des centres urbains (braquages et extorsions, coups et blessures) surtout dans la région de Gao. Cependant le 17 juin 2019 à Ménaka, suite à l’assassinat d’un notable du MSA à son domicile à 10 kilomètres de Ménaka, il y aurait eu une grande tension entre les groupes armés MSA et la CMA et le risque d’affrontement était trop élevé entre les deux groupes armés.

Enfin, il faut noter que beaucoup d’incidents liés aux engins explosifs improvisés (EEI) ont été rapportés courant le mois et spécifiquement dans les régions de Gao, Ménaka et Kidal, qui ont fait des victimes civiles et cinq blessés militaires de la MINUSMA (2) et de la force Barkhane (3) dans la région de Kidal.