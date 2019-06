Rapport mensuel de monitoring de protection n°05 - Mai 2019

I. Analyse de la situation de protection du mois

La situation de protection des civils est demeurée instable dans toutes les régions de mise en œuvre du monitoring de protection et marquée par un nombre important de violations de droits humains (les extorsions, les vols, les coups et blessures, les meurtres, les enlèvements de personnes, etc.) et par l’augmentation de la criminalité (occasionnée par la prolifération des armes légères et de guerre et aussi l’effritement des tissus sociaux).

Comparativement au mois dernier (avril), le nombre des incidents de protection a connu une légère baisse s’expliquant par une accalmie des actions des groupes armés et extrémistes, les milices et les bandits armés à l’origine de la majorité des incidents de protection.

D’une façon plus spécifique, à Mopti, le conflit intercommunautaire opposant milices et radicaux dans les cercles de Koro et Douentza (communes de Diankabou, Bondo, Madougou et Mondoro) a essentiellement marqué la situation de protection dans cette région. Cette tension pourrait augmenter avec la création d’une nouvelle milice peulh dénommée ASS (Association pour le Salut du Sahel) composée des peulhs du Mali, du Niger et Burkina Faso faisant suite aux représailles contre les communautés peulhs des différentes localités de la Région de Mopti. Outre les violations de droits humains (les incendies volontaires, vols de bétails, enlèvements de personnes, assassinats ciblés, etc.) occasionnées par ce conflit, un déplacement de populations vers d’autres localités voisines (117 personnes ont été enregistrées à Dialakorobougou dans la commune de Moutougoula, cercle de Kati/ Bamako) ou encore au-delà des frontières du pays a été constaté.

Dans la Région de Ménaka, la situation s’est dégradée avec un nombre important de meurtres enregistrés (une soixantaine). Des affrontements ont eu lieu entre les groupes armés de la coalition (Gatia/MSA) et les radicaux et qui auraient provoqué des représailles et des règlements de compte. Plusieurs ménages dont le nombre varie entre 600 à 700 ménages se sont déplacés à l’intérieur de la région par crainte des représailles.

Quant à la région de Gao, il faut signaler le mouvement des populations appartenant à la communauté Daousshak résidentes dans la commune de Talataye vers l’Algérie et la Libye par crainte des représailles résultant des affrontements entre groupes armés et la coalition (Gatia/MSA) à Ménaka.