Rapport mensuel de monitoring de protection n°04 - Avril 2019

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection du mois dans les régions du nord et du centre

Le contexte sécuritaire et de protection des populations civiles dans les régions couvertes par le monitoring de protection demeure alarmant au regard de la situation par région.

La Région de Tombouctou a connu une forte dégradation de la situation sécuritaire marquée par des actes de banditisme et de criminalité dans les villes (Tombouctou et Goundam) et sur les axes routiers (axes Tombouctou-Goundam et Gossi-Hombori) qui ont engendré des troubles sociaux et fragilisé la cohésion sociale.

En outre, des tensions sociales se sont soulevées dans la ville de Goundam et ont dégénéré en des actes de vandalisme, d’incendie volontaire et d’agression physique contre la communauté arabe/tamashek faisant suite à l’assassinat d’un chauffeur de transport en commun sur l’axe Goundam-Tombouctou le 11 avril 2019. En retour, cette communauté s’en est prise aux paysans travaillant dans les périmètres du lac Télé et en ont retenu plusieurs en otage. Il a fallu une intervention des leaders communautaires pour leur libération. Cette situation est le résultat de l’effritement des tissus sociaux d’une part, et du développement du banditisme dans la région d’autre part. Aussi, elle risque de prendre une autre dimension notamment si elle est mal gérée, avec la commission d’autres violations de droits humains de part et d’autre des deux communautés.

Par ailleurs, la menace terroriste est toujours présente dans certaines zones de la région. D’après les informations recueillies, les populations des communes de Séréré et Hamzakoma (Gourma-Rharous) sont intimidées (menaces, interdiction, etc.) par la présence de groupes radicaux et d’autres individus non identifiés entre Inadiatafane et Hamzakoma. A noter aussi que des présumés radicaux sont présents dans la zone de Teberemt (localité située à 116 km au sud de Gossi) où des combats intenses les ont opposés à la force Barkhane le 2 avril 2019.

Dans le cercle de Niafunké, précisément dans la commune de Soumpi, deux hommes ont été enlevés le 23 avril par des présumés radicaux dans le village de Deybata. L’un des deux hommes a été relâché le jour suivant et l’autre deux jours après. Un autre fait marquant du mois dans la région a été celui du 18 avril 2019. Il s’agit de l’assassinat à Tombouctou-ville d’un homme par des individus armés non identifiés, qui pourrait être un acte de vengeance.

Dans les Régions de Ménaka et de Gao, on constate la recrudescence des cas d’assassinat et de meurtre commis par des présumés radicaux et les groupes armés (GATIA, CMA et MSA), surtout dans les communes de Ménaka, de Talataye (Cercle d’Ansongo) et de Gao.

La CMA dénonce des exactions contre des civils commises par le GATIA. En effet, depuis quelques jours et sous prétexte de la lutte antiterroriste, de nombreuses populations civiles de certaines localités des régions de Gao et Ménaka (notamment à N’tillit, Anchawadji et Talataye) subissent les menaces diverses et répétitives essentiellement perpétrées par des éléments circulant sous l’étendard du GATIA.

Spécifiquement à Ménaka, un officier du MSA et son neveu ont été assassinés dans la localité d’Inkininguiya à 17 km au sud de Ménaka. L’assassinat de cet officier du MSA rappelle le sort subi par celui qu’il a remplacé au poste d’Infokaritane en octobre dernier. Cet acte intervient quelques jours après l’assassinat du chef de fraction de Karsassotane, également proche du MSA, le dimanche 7 avril au marché de Ménaka non loin de la gendarmerie.

Toujours à Ménaka, une grande manifestation populaire s’est tenue le 23 avril 2019 à cause d’une pénurie d’eau, d’électricité et de connexion internet. La gestion de ces problèmes dans les meilleurs délais s’avère cruciale pour éviter d’autres soulèvements populaires, au risque que la situation ne dégénère avec des possibles violations de droits.

Dans la Région de Mopti, les attaques entre les éléments des groupes armés avec morts d’hommes continuent. Plusieurs cas d’incursions des groupes armés et des attaques ciblées ont provoqué des mouvements spontanés de population vers d’autres localités et vers les pays frontaliers.

A cela s’ajoute les dangers liés aux engins explosifs improvisés (EEI), qui rendent de plus en plus difficile l’usage des axes routiers dans les régions du centre et du nord comme en témoigne plusieurs incidents. Dans la journée du 16 avril 2019, un véhicule de convoi militaire des Forces Armées Maliennes escortant des bus de transport public venant de Bamako a sauté sur un EEI sur l’axe Hombori-Gossi (près de la localité d’Ebanguimalan), occasionnant une perte en vie humaine d’un civil. Le 23 avril 2019, toujours sur l’axe Gossi-Hombori, un bus de la compagnie de transport « Nour » a sauté sur un EEI à une cinquantaine de kilomètre au sud de Gossi, faisant un mort et plusieurs blessés civils. Aussi, un REG (reste explosif de guerre) a été identifié à Talataye village dans le cercle d’Ansongo (Gao).

Le 11 avril 2019, le camp militaire des FAMas à Tarkint, dans le cercle de Bourem/Gao, a été visé par trois tirs d’obus qui n’ont pas atteint leurs cibles. Ils sont tombés à côté des habitations, sans toutefois faire de dégâts. Les populations se disent très inquiètes de ces tirs de roquettes devenus fréquents dans la localité, ce qui risque d’occasionner des mouvements de population.

Enfin, il faut signaler qu’au 30 avril 2019, 388 ménages rapatriés venus du camp de réfugiés de M’Bera en Mauritanie ont été monitorés, dont 368 familles réparties entre le village de Koigouma (commune de Gargando) et ses différents sites. Les 20 autres ont été identifiés à Léré (Niafunké). Des mouvements de population ont été également rapportés dans la commune de Séréré (Gourma-Rharous), où cinq ménages de PDI ont été identifiés à Kano le 16 avril 2019. Ils seraient venus de la Région de Mopti à cause de l’insécurité. En sens inverse, des mouvements de départ de PDI et de demandeurs d’asile vers les communes de Gao et N’tillit ont été aussi rapportés