Rapport mensuel de Monitoring de protection Mali N°7 - Juillet 2022

Résumé des tendances en 2022

Depuis le début de l'année 2022, le système de monitoring de protection mis en place dans les régions du Nord et du Centre du Mali a documenté 5 510 cas de violations des droits humains. Durant le mois de juilet 2022, ce sont 821 cas de violations des droits humains qui ont été rapportés dans les régions les plus affectées par la crise au Mali. Ceci témoigne de la persistance de la violence et de l'insécurité dans ces régions en dépit d'une baisse des cas de violations des droits humains en coimparaison à la situation qui a prévalue au mois de juin dernier (1 184 cas de violations des droits humains documentés).

Durant le mois de juillet 2022, seules les atteintes au droit à l'intégrité physique et/ou psychique et celles relatives à l'accès aux services de base ont connu une augmentation de leur nombre. De manière précise, le système de monitoring mis en place au Mali a documenté 249 cas d'atteintes au droit à la propriété, 142 cas d'atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique, 55 cas d'atteintes au droit à la vie, 52 cas d'atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne et 184 cas d'atteintes à l'accès aux services de base. Bien que les attaques/menaces d'attaques de villages n'aient pas entraîné des mouvements significatifs, de petits groupes de populations ont été contraintes à quitter leurs localités de résidence. 139 d'entre elles ont été rencontrées par les acteurs du monitoring de protection auprès desquelles elles ont conté leur drame.

Levée des sanctions économiques de la CEDEAO contre le Mali :

Le 03 juillet 2022, les chefs d’Etat de la CEDEAO, réunis en sommet à Accra (Ghana) ont décidé de la levée des sanctions commerciales et financières qui pesaient contre le Mali depuis le mois de janvier 2022. Plusieurs signaux positifs émis notamment par les autorités maliennes permettaient d’entrevoir la possibilité d’une levée des sanctions décidées par la CEDEAO contre le Mali. La decision prise pa r les Chefs d’Etat à Accra contribuera sans nul doute au rechauffement des relations entre la CEDEAO et le Mali. Celle -ci permettra également à l’Etat de relancer un tissu économique fragilisé par la crise sécuritaire et six mois d’embargo économique et financier.

Recrudescence de la violence dans les régions du Nord et du Centre du Mali:

Le 12 juillet 2022, face à la recrudescence de l’insécurité et de la violence dans la région de Ménaka, les acteurs de la soc iété civile de ladite région (associations de femmes, associations de jeunes, etc.) ont organisé une journée dite de « ville morte ». Outre la démission du gouverneur de la région, les manifestants ont réclamé les départs de certaines autorités de la ville de Ménaka, à savoir le coordinateur des FAMAs, le directeur de la société Energie du Mali (EDM) et le directeur de la société SOMAGEP. Les manifestations des populations de certaines regions du Nord et du Centre du Mali traduisent le mécontentement de celles-ci face à une situation sociale précaire et un contexte sécuritaire toujours délétère. Face à la persistence de l’insécurité notamment, il est à craindre que de tels mouvements d’humeurs soient repris et suivis dans d’autres villes fortement affectées par la crise.

Expulsion du Porte-parole de la MINUSMA du Mali :

Le 20 juillet 2022, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Mali a notif ié Madame Daniela KROSLAK, Représentante Adjointe du Secrétaire Général des Nations, de la décision du Gouvernement du Mali invitant M. Olivier SALGADO, Porte-parole de la MINUSMA, à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures.

Attaques coordonnées de plusieurs bases militaires par des groupes armés non étatiques :

Le 21 juillet 2022, plusieurs bases militaires situées dans les localités de Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou et Ko lokani ont été visées par des attaques attribuées à la Katiba de Macina. Le 22 juillet 2022 le camp de Kati a lui aussi fait l’expérience d’ une attaque armée.

Dans une vidéo, Mahamoud Barry, dit Abou Yahya, un membre du Conseil de la Choura, l’organe décisionnaire du Groupe de Soutie n à l’Islam et aux musulmans (GSIM), d’Iyad Ag Ghaly, annonce l’intensification de telles actions et le blocus à venir de la vill e de Bamako. Les attaques perpétrées par les groupes armés non étatiques dans les villes du Mali pourraient occasionner une psychose générale au sein de la population et générer des victims civiles. Par ailleurs, les mesures preventives des forces de défense et de sécurité pourrai ent (si elles ne sont pas bien encadrées) donner lieu à des actes d’abus et de violations des droits humains contre les populations civiles.