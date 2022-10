Rapport mensuel de Monitoring de protection Mali N°6 - Juin 2022

Résumé des tendances en 2021

Durant le mois de juin 2022, la violence a atteint un nouveau pic dans les régions maliennes du Nord et du Centre. Le système de monitoring de protection mis en place dans ces régions a rapporté 1 184 cas de violationsdes droits humains, faisant du mois de juin le celui ayant enregistré le plus grand nombre de cas de violations de droits humains depuis le début de l'année 2022. Par ailleurs, ce sont 4 689 cas de violations des droits humains qui ont été documentés dans le cadre des activités de monitoring de protection durant le premier semestre 2022. Durant la même période en 2021, 3 580 cas de violations des droits humains étaient rapportés par les acteurs du monitoring. A l'analyse, et en comparaison à la situation qui a prévalu en 2021, les violations des droits humains ont été plus nombreuses durant le premier semestre de l'année 2022. Tout ce qui précède témoigne de la persistance et de la recrudescence de l'insécurité et de la violence qui continuent d'affecter les populations vivant dans les régions maliennes du Nord et du Centre.

Durant le mois de juin 2022, le système de monitoring de protection mis en place dans les régions les plus affectées par la crise au Mali a documenté 334 cas d'atteintes au droit à la propriété, 126 cas d'atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique, 192 cas 'atteintes au droit à la vie, 97 cas d'atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne et 12 cas d'atteintes à l'accès aux services de base. 23 mouvements de populations forcés observés durant le mois sous revue. Les acteurs du monitoring de protection ont pu collecter des informations auprès de 423 victimes directs de ces mouvements de populations forcés. Comparaison faite de la situation de protection du mois de mai dernier, il est noté que durant le mois de juin 2022, le nombre de personnes victimes d'atteintes à l'accès aux services de base est demeuré identique alors que les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique et les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne connaissaient une baisse. Par contre, les atteintes au droit à la propriété, les mouvements de populations forcés et les atteintes au droit à la vie ont connu une augmentation.