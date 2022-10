Rapport mensuel de Monitoring de protection Mali N°5 - Mai 2022

Résumé des tendances en 2022

Au mois de mai 2022, la situation de protection s'est considérablement dégradée dans les régions du Nord et du Centre du Mali. Durant ledit mois, le système de monitoring de protection mis en place a rapporté 966 cas de violations des droits humains, portant à 3 505 le nombre total des cas de violations des droits humains documentés dans les régions les plus touchées par la crise. A l'analyse, il apparaît que le mois de mai est, depuis le début de l'année 2022, le mois durant lequel les violations des droits humains ont été les plus commises. Le nombre de cas de violations des droits humains documentés durant la même période au cours de l'année 2021, à savoir 2 343 cas, est nettement inférieur à celui présenté durant la période sous revue. Ceci témoigne non seulement de la recrudescence de la violence et de l'insécurité dans les régions du Nord et du Centre du Mali, notamment du fait des groupes armés, mais surtout du non-respect des droits de l'homme par ceux-ci. Au mois de mai 2022, 317 cas d'atteintes au droit à la propriété ont été commis dans les régions affectées par la crise au Mali. Ceux-ci se présentent comme étant les plus nombreux devant les mouvements de populations forcés, les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique, les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, les atteintes au droit à la vie et les atteintes à l'accès aux services sociaux de base. Comparaison faite de la situation de protection du mois d'avril, il est noté que durant le mois de mai 2022, toutes les catégories d'atteintes aux droits fondamentaux de la personne ont connu une augmentation.