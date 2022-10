Rapport mensuel de Monitoring de protection Mali N°4 - Avril 2022

Résumé des tendances en 2022

Durant le mois d'avril 2022, la situation de protection est restée particulièrement préoccupante dans les régions du Nord et du Centre du Mali. En dépit d'une diminution des cas de violations des droits humains observée entre les mois de mars et d'avril de l'année en cours, il n'en demeure pas moins que le nombre de cas de violations des droits humains rapporté par le système de monitoring de protetcion demeure élevé, soit 607 cas de violations des droits humains enregistrés au mois d'avril contre 780 cas de violations des droits humains rapportés durant le mois de mars dernier. Ces chiffres portent à 2 539 le nombre total de cas de violations des droits humains rapportés par le système de monitoring de protection depuis le début de l'année 2022. Durant le mois d'avril, le système de monitoring de protection a rapporté 15 cas en lien avec des mouvements de populations, 57 cas d'atteintes au droit à la vie, 287 cas d'atteites au droit à la propriété, 82 cas d'atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, 164 cas d'atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique et 2 cas d'atteintes à l'accès aux services de base. Il en découle que comme durant le mois de mars, les atteintes au droit à la propriété (287) et les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique (164) demeurent les catégories de violations des droits humains les plus nombreuses depuis le mois de décembre 2021. Au mois d'avril, une tendance à la hausse a été observée en ce qui concerne les atteintes au droit à la vie et les atteintes au droit à la propriété. Toutes les autres atteintes aux violations des droits humains ont connu une baisse au mois d'avril 2022.