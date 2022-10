Rapport mensuel de Monitoring de protection Mali N°2 - Février 2022

Résumé des tendances en 2022

Durant le mois de février 2022, la situation de protection ne s'est guère améliorée dans les régions du Nord et du Centre du Mali. En effet, durant ladite période, le système de monitoring de protection a enregistré 627 cas de violations des droits humains contre 525 cas de violations des droits humains recensés durant le mois de janvier dernier, soit une augmentation des cas de violations des droits humains dans les localités couvertes par le système de monitoring de protection. Dans l'ensemble, il transparaît clairement que les atteintes à la propriété (228) et les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique (188) restent les catégories de violations des droits humains les plus nombreuses depuis le mois de décembre 2021. La tendance à la hausse des violations des droits humains observée par le système de monitoring de protection se poursuit en ce mois de février 2022, notamment en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique qui ont augmenté de 55 cas. La hausse des violations des droits humains a également été observée en ce qui concerne les mouvements de populations forcés , les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne et les atteintes aux services de base. Comme signe d'espoir durant le mois de février 2022, une certaine tendance à la baisse a été observée s'agissant les atteintes à la propriété qui passent de 258 cas au mois de janvier à 228 cas au mois de février 2022 et les atteintes au droit à la vie qui passent de 54 cas au mois de janvier à 22 cas au mois de février 2022.