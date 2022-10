Rapport mensuel de Monitoring de protection Mali N°1 - Janvier 2022

Résumé des tendances en 2021

Durant le premier mois de l'année 2022, le système de monitoring de protection a enregistré 525 cas de violations des droits humains contre 373 cas de violations des droits humains recensés durant le mois de décembre 2021, soit une augmentation des cas de violations des droits humains dans leslocalités couvertes par le système de monitoring de protection. Dans l'ensemble, il transparaît clairement que les atteintes à la propriété (258) et les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique (133) ont été les catégories de violations des droits humains les plus nombreuses. Comparaison faite des informations récoltées à travers le système de monitoring de protection durant le mois de décembre dernier, il convient de relever que les atteintes au droit à la propriété à la propriété ont connu une hausse de 91 cas tout comme les atteintes à l'intégrité physique et/ou psychique qui ont augmenté de 86 cas. Cette tendance à la hausse concerne également les atteinte aux services de base (augmentation de 2 cas). Comme signe d'espoir durant le premier mois de l'année 2022, une certaine tendance à la baisse a été observée s'agissant des atteintes à la lberté et à la sécurité de la personne humaine (diminution de 19 cas en janvier 2022), les atteintes au droit à la vie (diminution de 7 cas en janvier 2022) et les mouvements de population forcés (diminution d'un cas en janvier 2022). Au mois de janvier 2022, la région de Mopti (38,48%) demeure celle ayant enregistré le plus grand nombre d'incidents de protection. Elle est suivie des régions de Tombouctou (32,76%), de Ségou (12,38%), Gao (12%), de Kidal (3,05%) et de Ménaka (1,33%).