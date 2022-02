Rapport Global - Formations en genre dans l’action humanitaire - janvier 2022

Contexte et justification de la formation

Le pays fait face depuis 2012 à une situation humanitaire sans précédent. Le second semestre de l’année 2021 continue à être marqué par la persistance des chocs principaux moteurs de la crise que sont les conflits et l’insécurité multiforme, les aléas climatiques (inondations et sécheresses) et les urgences sanitaires et épidémies. En ce qui concerne ce dernier choc, il a pris une dimension encore préoccupante avec la tendance à la prolongation du COVID- 19, qui est à sa troisième vague au niveau du Mali. Les besoins humanitaires au Mali pour l’année 2021 se présente comme suit : 11,7 millions de personnes affectées par la crise parmi lesquels 5,9 millions sont dans le besoin et 4,7 millions sont ciblées par la réponse humanitaire dont 55 % d'enfants, 21 % de femmes, 21 % d'hommes et 3 % de personnes âgées en besoin d’assistance humanitaire.

La crise humanitaire qui sévit au Mali affecte les femmes, les filles, les garçons et les hommes de tous âges de façon différente. De ce fait, leurs besoins et intérêts diffèrent, tout comme leurs ressources, leurs contraintes, leurs capacités et stratégies d’adaptation. Face à cette situation, il est indispensable que les interventions humanitaires menées tiennent compte du concept d’ « égalité des sexes » qui fait référence à l’égalité des droits, des responsabilités et des chances des femmes et des hommes, des filles et des garçons. L'égalité ne veut nullement dire que les femmes, les filles, les garçons et les hommes sont identiques, mais que leurs droits, responsabi-lités et opportunités ne dépendront pas du fait qu’ils sont nés femmes, filles, garçons ou hommes. La prise en compte de l’ égalité des sexes dans l’action humanitaire se traduit par l’ identification des différents besoins, priorités, capacités et contributions propres aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons et la participation effective et égale des femmes et des filles tout au long du cycle de programmation humanitaire.

Il en résulte que les acteurs humanitaires doivent garantir que l’assistance fournit soit adaptée aux besoins, capacités, contributions potentielles et risques différenciés des populations affec-tées tout en tenant compte des contextes culturels divers et des mécanismes d’adaptation.

Pour promouvoir ce principe d’égalité, les acteurs humanitaires doivent être suffisamment outil-lés et maitriser les concepts liés au genre dans l’action humanitaire tant au niveau de la program-mation qu’au niveau organisationnel.

Le Sondage : « Evaluation des besoins et capacités des coordonnateurs, Co facilitateurs, Points Focaux Genre des clusters, Coordonnateurs de l’ICCN ainsi que les Représentants ICCN régionaux en formation Genre dans l’Action Humanitaire » conduit récemment (juin 2021) a montré que 77.5% des personnes sondées ont suivi une formation en matière de genre, tandis que 22.5% ont indiqué le contraire. Toutefois, s’agissant du degré de familiarité des thèmes relatifs à la forma-tion genre dans l’action humanitaire, il est ressorti que 10 % des répondant-e-s ont mentionné être faiblement familiarisés aux thèmes susmentionnés, 20% assez bien familiarisés, 15% bien familiarisés, 45% très bien familiarisés et 20 % familiarisés de manière excellente. Le constat qui se dégage est que 45% des personnes sondées ont des capacités limitées en matière de genre dans l’action humanitaire.

Par conséquent, il demeure pertinent de renforcer les compétences des acteurs humanitaires au Mali sur cette thématique.

La GenCap Mali avec l’appui de la Coordination du Réseau des Points Focaux Genre des clusters (RPFGC) – Mali a développé un plan de formations Genre dans l’Action Humanitaire, et ce, en alignement avec la Feuille de route d’une période de deux ans pour la prise en compte de l’égalité des sexes dans les interventions d’urgence au Mali adoptée par l’Equipe Humanitaire Pays en août 2020.

Avec le financement d’ONU Femmes Mali et d’OCHA Mali, les séances de formation en Genre dans l’Action Humanitaire se sont tenues à Ségou, Mopti, Bamako, Gao et Tombouctou. Ces dif-férentes formations ont bénéficié de l’appui de la Coordination du Réseau des Points Focaux Genre des clusters (RPFGC) ainsi que des Bureaux d’ONU Femmes Mali et d’OCHA Mali de Ba-mako et de leurs sous Bureaux dans les régions où les formations se sont tenues.