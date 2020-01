Rapport Evaluation Rapide de Protection des PDIs à Bandiagara et Doucombo

Dernière mise à jour 21 janvier 2020

Dates de l’ERP Du 18 au 21 janvier 2020

Localités affectées Kassa, Yawakanda (Commune de Doucombo/ Cercle de Bandiagara/ Région de Mopti)

Déclencheur de l’ERP

Le 11 janvier 2020, l’équipe protection de NRC a reçu une alerte d’attaque du village de Kassa par des individus armés non identifiés. Cette information a été confirmée par tous les acteurs intervenant dans le cercle de Bandiagara. Pour des raisons de triangulation, l’équipe a contacté le Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Bandiagara qui a également confirmé l’alerte et a aussi annoncé le déplacement des populations de Kassa à Doucombo. La même source a aussi annoncé le déplacement d’une partie de la population de Yawakanda qui a quitté ce village pour Bandiagara par peur de subir une attaque comme celle de Kassa. Ainsi, il convient de préciser que le déplacement d’une partie de la population notamment les femmes et les enfants de Yawakanda à Bandiagara est préventif. Il ressort des échanges les autorités et les personnes déplacées que presque tous les villages de Diondjoulou, Gouro, Deguenberé, Tilikanda,

Pélikanda qui sont des villages voisins de Kassa et de Yawakanda ont été attaqués et vidés de leurs populations au cours des xxx derniers mois/ou jours. Ces populations se seraient rendues à Bandiagara ou vers d’autres destinations à l’intérieur du Mali.

Le bilan de l’attaque de Kassa est :

5 hommes tués pendant les affrontements - 1 adolescent tué qui a tenté de secourir son père tué lors des affrontements - 2 hommes blessés - Des maisons incendiées - Pertes/abandons de biens - Pertes/abandons des documents d’état civil (carte d’identité, carte NINA, extrait d’acte de naissance etc.)

Comme mentionné ci-dessus, à Yawakanda, une partie de la population notamment les femmes et les enfants s’est déplacée à Bandiagara par peur d’une attaque. Quant aux hommes, ils sont restés pour sécuriser le village. Selon les chiffres communiqués par le Service Local du Développement Social et de l’Economie Solidaire, la situation des déplacés de Yawakanda à Bandiagara est décrite comme suit : 63 ménages composés de 311 individus dont 43 hommes, 51 femmes, 112 garçons et 105 filles. Parmi ces déplacés, il a été signalé la présence 75 élèves.

Selon les chiffres fournis par la mairie de Doucombo et la préfecture de Bandiagara les ménages déplacés de Kassa à Doucombo sont au nombre de 252.