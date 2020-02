Rapport Evaluation Rapide de Protection des PDI à Koro

Dernière mise à jour: 1er février 2020

Dates de l’ERP: 30 janvier au 01 février 2020

Localités affectées: Koro ville secteur 2, Cercle de Koro, Région de Mopti

Populations affectées

L’équipe DRC a pu identifier dans la ville de Koro 90 ménages, soit 192 personnes, composés de : 57 hommes, 31 femmes, 104 enfants dont 80 garçons et 24 filles. Les ménages sont repartis entre des familles d’accueil dans les différents quartiers de la ville de Koro. Mais la plupart d’entre eux sont localisés dans le secteur 2 qui est également le lieu de regroupement des PDI.

Déclencheur de l’ERP

Le 26 janvier 2020, l’équipe RRM de NRC a partagé une alerte selon laquelle, d’après le secrétariat du comité de veille et de crise RRM/NRC, il y a eu un mouvement de populations dans la ville de Koro. Des ménages seraient venus du village de Djoungani situé à 52 km de la ville de Koro, suite à des menaces et intimidations dont ils ont été victimes. Cette situation s’est déclenchée suite à l’attaque du poste des FAMA de Djoungani par des groupes armés non identifiés le 22 et 23/01/2020. Les ménages déplacés auraient trouvé refuge dans les localités suivantes : Koro (Commune de Koro), Daidourou et Dounapen (Commune de Djoungani).

Après vérification des dites informations auprès du service local du développement social de Koro, l’équipe de DRC a conduit une mission d’évaluation des besoins de protection des PDI dans la ville de Koro.

Méthodologie

Les méthodologies utilisées pour la collecte des informations lors de la mission d’ERP sont les suivantes :