Rapport Evaluation Rapide de Protection des PDI de Douentza

Dernière mise à jour 20/01/2020

Dates de l’ERP Du 18 au 20 janvier 2020

Localités affectées Neybatadji (Région : Mopti, Cercle : Douentza, Commune Urbaine de Douentza)

Populations affectées

Selon les informations collectées par l’équipe de DRC, confirmées par le service local du développement social, il a été identifié sur le site 38 ménages soit 177 personnes composées de : 26 hommes, 49 femmes, 58 garçons et 44 filles. Les ménages sont repartis sur deux sites différents nommés site 1 (5ème Quartier de Douentza) et site 2 (2ème Quartier de Douentza).

Le site d’accueil étant auparavant occupé par d’autres PDI venus de Drimbé, les PDI de Neybatadji ne pouvaient pas tous être répartis sur le même site compte tenu de leur effectif, c’est pourquoi les autorités ont jugé nécessaire d’installer une partie des PDI sur un autre site non loin du premier.

Déclencheur de l’ERP

Le 16 janvier 2020, l’équipe RRM du NRC a partagé une alerte selon laquelle, d’après le deuxième adjoint au maire de Douentza, il y a eu un mouvement de populations dans la ville de Douentza. Des ménages seraient venus du hameau de Neybatadji situé à 3km de la ville Douentza, le 11/12/2019. Au moment des faits les personnes déplacées étaient estimées à 61 ménages. Elles auraient quitté leur hameau d’origine suite à l’enlèvement d’un berger au niveau du hameau par des individus armés non identifiés, le 10/12/2019, pour venir s’installer à Douentza sur des sites et dans des familles d’accueil.

Les communautés déplacées seraient des peulhs agropasteurs.

DRC a mené une mission d’observation pour vérifier la présence de ces communautés sur Douentza avec NRC le 17/01/2020. Après cette mission de vérification, DRC a déployé une mission d’évaluation rapide de protection (ERP).