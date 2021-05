Rapport: Evaluation Rapide de Protection de Djenné (Village de Sare-Hére et Dankoussa)

Localités affectées

Site de Djenne Région de : Mopti Cercle de : Mopti Commune de : Soye,

Village de : Sare-Hére, Néou, Megou, et Laanawoye

Site de Sofara/Diaba-Peulh Région de : Mopti Cercle de : Djenné Commune de : Fakala Village de : Dankoussa, Moupan, Saré-Hére.

Populations affectées

Lors de cette évaluation rapide de protection, l’équipe a pu observer la présence des personnes déplacées de plusieurs villages sur les sites de déplacement à Djenné, Sofara et Diaba-Peulh. Il faut noter que pour des raisons de sécurité et d’accès des équipes à tous les sites cités dans l’alerte, l’évaluation a seulement concerné les déplacés de Sare-Hére à Djenne et ceux Dankoussa à Sofara et Diaba-Peulh. Par contre, les villages de Moupan, Gnirigara, Nantinorén, Manga Peulh, Marebougou,

Mégou, Méou, Natino, Koroboro ; Siman-Bambara, Koyena ; Gagnan-Koïna, Siman-Togo et Djombougou n’ont pu être visités.

Selon les informations recueillies lors des échanges avec les participants des groupes de discussions et les informateurs clés du village de Sare-Hére, les PDI de Sare-Hére sur le site d’accueil de Djenné sont estimées à 193 personnes dont 43 hommes, 42 femmes et 108 enfants dont 53 garçons et 55 filles.

Sur le site d’accueil de Sofara et Diaba-Peulh, les participants des groupes de discussions et les informateurs clés ont estimé les PDI de Dankoussa à 336 personnes dont 71 hommes et 131 femmes et 134 enfants dont 65 garçons et 69 filles.