Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali (S/2018/541)

I. Introduction

1. Par sa résolution 2364 (2017), le Conseil de sécurité a prorogé jusqu’au 30 juin 2018 le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et m’a prié de lui faire rapport tous les trois mois sur la suite donnée à cette résolution, en particulier sur l’état d’avancement de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (voir S/2015/364 et S/2015/364/Add.1) et l’action menée par la Mission pour l’appuyer. On trouvera dans le présent rapport les principaux faits survenus au Mali depuis mon rapport précédent (S/2018/273) et des recommandations concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA, compte tenu des conclusions et recommandations formulées à l’issue de l’examen stratégique indépendant mené par Ellen Margrethe Løj au cours du premier trimestre de 2018.

II. Faits politiques importants