Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali (S/2018/1174)

Le Pacte pour la paix, par lequel le Gouvernement a réaffirmé son engagement en faveur de la mise en œuvre intégrale de l’Accord, a été signé au cours de la même réunion par le Ministre Bouaré et mon Représentant spécial pour le Mali. Il y est notamment stipulé que le processus de paix doit être plus inclusif, que les groupes armés doivent progressivement disparaître pour céder la place à une armée reconstituée et réformée, et que les efforts de médiation déployés au niveau international doivent s’orienter vers la prise de décisions contraignantes en cas de divergence entre les parties, conformément à l’article 52 de l’Accord. Les groupes armés signataires ont confirmé leur pleine adhésion au Pacte dans une annexe signée le même jour et décidé de lancer, le 6 novembre à Gao, à Kidal et à Tombouctou, le processus accéléré de désarmement, de démobilisation, de réintégration et d’intégration des combattants du Mécanisme opérationnel de coordination.