Rapport du Secrétaire général sur la Force conjointe du G5 Sahel (texte final du projet de rapport) (S/2018/432)

I. Introduction

II. Opérationnalisation de la Force conjointe

Conformément à la résolution 2391 (2017), les États membres du G5 Sahel, l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne ont signé, en marge de la Conférence de donateurs de haut niveau pour le Sahel, qui s’est tenue à Bruxelles le 23 février 2018, un accord technique définissant la portée et l’ampleur de l’appui des Nations Unies à la Force conjointe par l’entremise de la MINUSMA. Comme le prévoit la résolution, l’appui comprend des évacuations sanitaires, l’accès aux articles consommables essentiels (carburant, eau et rations), l’utilisation d’engins de levage et de terrassement et de matériel de génie de l’ONU et l’assistance d’unités de génie en uniforme de la MINUSMA pour la préparation des bases opérationnelles de la Force conjointe au Mali. L’appui sera fourni aux éléments de la Force conjointe opérant sur le territoire malien, dans la zone d’opérations prescrite de la Mission.

L’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies ont également signé un accord financier distinct définissant les modalités du transfert de fonds entre l’Union européenne et l’ONU.

Les pays du G5 Sahel ont poursuivi leurs efforts pour rendre la Force conjointe pleinement opérationnelle. Le 8 janvier, leurs ministres des affaires étrangères et leurs ministres de la défense ont tenu une réunion extraordinaire à Bamako, qui a abouti à la constitution d’un fonds d’affectation spéciale pour la Force conjointe, ainsi qu’à la création du Bureau de la défense et de la sécurité, qui assurera la liaison et la coordination avec le quartier général de la Force conjointe à Sévaré (Mali) et le secrétariat permanent du Groupe à Nouakchott. Les 6 et 7 février, les chefs d ’État du Groupe se sont réunis à Niamey pour la session annuelle de leur Conférence au sommet, au cours de laquelle le Mali a passé la présidence tournante du G5 Sahel au Niger. Ils ont entériné les résultats de la réunion ministérielle de janvier et ont ensuite, par l’intermédiaire du Niger, qui assurait la présidence du Groupe, demandé l’aide de l’ONU pour renforcer la capacité du secrétariat permanent et pour créer le fonds d’affectation spéciale. Le 23 mars, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, à sa 759e réunion, a décidé de proroger le déploiement de la Force conjointe pour une période de 12 mois, à compter du 12 avril 2018.