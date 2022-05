Rapport d’Evaluation Rapide de Protection des Personnes déplacées de la commune de Tombouctou (Mai 2022)

Déclencheur de l’ERP

À la suite de l’insécurité grandissante et aux violences contre les civils par les groups armés non étatiques, plusieurs ménages ont fui les communes de Gossi et Inadjatafane, dans le cercle de Gourma Rharous pour venir chercher refuge à Tombouctou entre le 18 avril au 05 mai 2022.

Les causes profondes qui ont poussé cespopulations à fuir leurs sites d’origine pour venir chercher refuge ailleurs sont entre autres :

• Restriction à l’accès aux foires hebdomadaires car la population a renoncé aux foires plus de trois semaines par peur d’être assimilée aux groupes armés non étatiques • Enlèvements de personnes et extorsion de bétail ;

• Arrestations souvent par les forces de défense et de sécurité ;

• Menaces à l’encontre des civils par les groupes armés non étatiques ;

• Prélèvement des taxes illégales par des groupes armés non étatiques.

Après avoir reçu l’alerte, l’équipe d'AMSS du projet monitoring de protection s'est dépêchée sur les lieux à la rencontre de ces personnes déplacées pour une évaluation rapide de protection