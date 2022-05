Rapport d’évaluation Rapide de Protection auprès des Personnes Déplacés Internes, Région de : Taoudenit (Mai 2022)

Dernière mise à jour 29/04/2022

Dates de l’ERPDu 10 au 15/05/2022

Localités affectées

Localités de départ :

Région : Tombouctou et Taoudenit

Cercle de : Niafounké, Goundam et Achouratt

Commune de : Léré, Goundam et Alfacrouna

Village de : Lerneb, Léré et Aribe Bouhsibe

Localités d’accueil :

Région de : Taoudenit

Cercles de : Taoudenit et Achouratt

Communes de : Alhank et Alfacrouna

Villages/Sites de : Naima Sidi Mohamed Najim ; Backlihna; Aina Nahim; Ahel Al Ammar;

Dar Towhid; Ahel Hassi Najim; Ouladris Gourma (Cercle de Taoudenit, commune d’Alhank) et de Ain-Rahim, Gasr Aribe (Cercle de Achouratt, commune d’Alfacrouna).

Populations affectées

L’évaluation rapide de protection a concerné les Personnes Déplacées Internes qui sont sur les sites d’accueil offerts par les communautés hôtes et dans les familles d’accueil. Elles sont composées majoritairement d’arabes et de Tamasheqs. L’évaluation a touché 479 ménages soit 2190 personnes au total dont 512 hommes, 501 femmes, 454 Garçons et 723 filles.

Aucun enfant séparé ou non accompagné n’a été signalé lors de l’ERP.

Déclencheur de l’ERP

Le 08 et le 17 mars 2022, le programme RRM/NRC a été informé par la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire (DRDSES) de Taoudénit, faisant cas de l’arrivée d’environ 632 ménages déplacés internes dans la Commune d’Alhank, cercle de Taoudénit, et 97 dans la Commune d’Alfacrouna, Cercle d’Achouratt Région de Taoudénit. Suite aux frappes aériennes militaires survenues le 05 mars 2022 dans les localités de Léré, Lerneb, Tilemsi et dans la zone de Alfacrouna le 03 mars 2022.

Ces interventions militaires auraient troublé la population, ce qui les aurait poussées à abandonner leurs habitats, leurs moyens d’existences pour trouver refuge dans la commune d’Alhank précisément sur les sites de Naima Sidi Mohamed NAJIM; Backlihna; Aina Nahim; Ahel Al Ammar; Dar Tawhid; Ahel Hassi Najim; Ouladris Gourma sur les sites de Gasr-Aribe, Almachbouh et Ijmile . Au regard de cette situation, les communautés de ces localités et environnantes auraient pris peur et auraient quitté précipitamment leurs sites d’origine pour trouver refuge ailleurs. Ces déplacés seraient composés majoritairement de personnes âgées, des femmes et des enfants et seraient tous des communautés Arabe et Tamasheq