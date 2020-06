Rapport de Synthese: Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, Février 2020 (ENSAN Mali)

Contexte

Le Mali est un pays sahélien, et structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Les deux tiers du pays1 sont désertiques. Sa population est estimée à 20.537.000 d’habitants selon les projections de la Direction Nationale de la Population (DNP). L’économie est fortement dépendante du secteur primaire : l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture occupant 68.0% de la population active. Ce secteur est lui-même tributaire de facteurs principalement d’ordre climatique, telles que les sécheresses récurrentes, les inondations. La situation sécuritaire instable depuis 2012 et les effets des aléas climatiques principalement dans les régions du Nord et du centre du pays continuent d’impacter négativement les conditions de vie des ménages dans le pays. La dégradation des moyens d’existence (bétail, récoltes, sources de revenus, emploi, réduction des activités économiques, etc.) et les déplacements inhabituels de bétail qui en résultent, rehaussent la vulnérabilité des ménages particulièrement les plus pauvres à l’insécurité alimentaire. La mise en œuvre de diverses interventions dans le cadre du Plan National de Réponse du Gouvernement en collaboration avec les agences humanitaires principalement dans le nord et le centre du pays a contribué à une stabilisation voire une amélioration de la sécurité alimentaire selon les résultats de l’ENSAN réalisée en septembre 2018. Il n’en demeure pas moins que les ménages demeurent globalement vulnérables et peu résilients face aux chocs particulièrement dans le nord et le centre du pays qui trainent encore les séquelles de la crise sécuritaire et des aléas climatiques. Dans ce contexte, un suivi régulier de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’évolution des moyens de subsistance et des stratégies de survie des ménages est indispensable pour une meilleure (re-)définition et planification des interventions ou activités à mener en vue d’améliorer les conditions de vie des groupes plus vulnérables et/ou prévenir d’éventuels catastrophes/crises. Pour la présente évaluation, les nouvelles régions de Ménaka et Taoudéni restent dans la base comme elles étaient lors des passages précédents. Les données de l’ex-cercle de Ménaka serviront pour la région du même nom tandis que Taoudéni est pris en compte dans le cercle de Tombouctou.

Justification

Les résultats des précédentes enquêtes ENSAN ont montré que l’insécurité alimentaire touche chroniquement près d’un quart (24%) des ménages maliens dont 20% par la forme modérée. Les résultats du Cadre Harmonisé sur l’analyse de l’insécurité alimentaire pour le Mali en mars 2019 ont donné 4 cercles en phase 3 (crise), 14 cercles en phase 2 (sous pression) et 31 cercles et le district de Bamako en phase 1 (minimale) pour la situation projetée de juin à août 2019. Une dégradation saisonnière plus marquée de la situation d’insécurité alimentaire es attendue dans les régions du nord et du centre à cause des séquelles de la crise sécuritaire qui affectent les moyens d’existence et dans la bande du sahel occidental où la baisses des productions agropastorales est très prononcée. Le Cadre Harmonisé qui constitue l’outil consensuel d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région ouest africaine est prévu en mars 2020 et nécessite la disponibilité de données à jour en févriermars 2020. Ces données actualisées, validées de manière consensuelle puis diffusées alimenteront la base de données de la prochaine analyse nationale du Cadre Harmonisé de mars 2020 qui, au sortir de la campagne agropastorale 2019/20 réévaluera la situation alimentaire, le nombre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle tant pour la période courante (mars à mai 2020) que pour celle projetée (juin - août 2020). Ces informations contribueront significativement à la planification ainsi qu’à l’affinement des différentes interventions des partenaires pour les zones à risque d’insécurité alimentaire. Ce souci de disposer des données consensuelles et désagrégées selon les unités d’analyse du cadre (niveau cercle) a amené le Système d’Alerte Précoce du Mali en Collaboration avec les partenaires du système de sécurité Alimentaire comme le PAM, la FAO, le FEWS NET et les ONG du Cluster sécurité alimentaire à la réalisation de la présente Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) au Mali.