Rapport de la réponse humanitaire dans la commune de Mondoro, cercle de Douentza (Septembre 2018)

INTRODUCTION

En réponse à la situation de crise humanitaire dans la commune de Mondoro, le comité régional de gestion des épidémies et catastrophes a élaboré un plan d’action humanitaire en août 2018. La mise en œuvre des activités de ce plan a permis d’obtenir certains résultats encourageant au plan socio-sanitaire et humanitaire. Le présent rapport vise à faire le point des activités réalisées et à identifier les goulots.

I. POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE LA REPONSE HUMANITAIRE

Tenue des réunions de suivi de la crise humanitaire:

Le comité technique de suivi a tenu huit (8) réunions dont deux (2) pour l’organisation de la mission d’investigation, une (1) pour le partage du rapport d’investigation, deux (2) pour la mobilisation des acteurs, trois (3) pour la coordination et le suivi des actions humanitaires.

Le comité régional de gestion des épidémies et catastrophe présidée par le Gouverneur de la région de Mopti a eu à tenir deux (2) réunions dont une (1) pour le partage du rapport d’investigation et une (1) la coordination des actions humanitaires.