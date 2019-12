Rapport de la mission d'Évaluation de Protection des déplacés du cercle de San, région de Ségou (Du 05 au 11 décembre 2019)

I. GENERALITES

1.1- Introduction / Contexte et Justification

Dans le cadre du suivi des mouvements de population, l’ONG AMSS, à travers son bureau de Ségou, a effectué une évaluation de la situation de protection des personnes déplacées internes du cercle de San.

Selon les informations recueillies au niveau de la Direction du Développement Social et de l’Economie Solidaire Locale, le nombre de PDIs varie selon les sites et augmente de jour en jour parallèlement à la dégradation de la situation sécuritaire du pays.

En ce qui concerne les sites, le nombre de ménages diffère selon la provenance de chaque groupe ethnique. Ainsi, le nombre de personnes serait passé de 1.064 à 1.292 personnes sur le site de Farakoro. Cette augmentation en nombre s’étend de juillet à décembre 2019, soit une hausse de mouvements de populations en provenance spécifiquement des cercles de Douentza, Téninkou, Niono, Macina, Gourma Rharous et Mopti.

L’explosion du nombre de PDIs (Personnes Déplacées Internes) au niveau du cercle de San est surtout lié à sa stabilité, son immensité et à quelques facteurs climatiques dont peuvent jouir les déplacés majoritairement constitués de peulhs.

Un second facteur de transit de personnes vers la région, à la fois un territoire d’accueil et d’hébergement de PDIs fuyant des zones secouées par les conflits, mais aussi un lieu de transit vers Bamako ou d’autres régions. L’augmentation du nombre de PDIs dans le cercle de San commence à bouleverser la situation socioéconomique des populations déplacées elles-mêmes ainsi que celle de leurs communautés hôtes. Ceci contribue à l’appauvrissement d’un certain nombre de ménages.

En outre, les autorités locales ainsi que leurs partenaires sont dans une situation de rupture de dons et les ménages des différents sites commencent à souffrir de cette autre situation alarmante.

Globalement, tous les 40 ménages de l’échantillon ont souhaité recevoir un appui afin de faire face aux difficultés qu’ils traversent.