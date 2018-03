Rapport de la mission conjointe sur le nexus humanitaire/développement, Région de Tombouctou, 26-28 février 2018

Objectifs de la Mission Nexus

Renforcer le lien humanitaire, développement

Sensibiliser et échanger avec les organisations humanitaires, de développements et étatiques

Identifier un mécanisme d’échange et de coordination

Renforcer le plaidoyer pour le financement de l’approche NEXUS

Identifier où le nexus peut être appliquer / renforcer, dans la région de Tombouctou/Taoudéni

Introduction

Le concept Nexus introduit pendant le Sommet Mondial Humanitaire à Istanbul en 2016, nécessite une réflexion au niveau des pays en crise humanitaire et des pratiques liées à leurs situations spécifiques.

Pour s’assurer que l’ensemble des acteurs ont une bonne compréhension commune de l’approche Nexus avant sa mise en œuvre, une mission Nexus conduite par Ocha Mali (HoO) avec la participation de la coopération espagnole, bailleurs de fonds ; des ONG Internationales, NRC et CRS ; de la section stabilisation de la Minusma ; et de l’expert Nexus basé au PAM, s’est rendue dans la région de Tombouctou du 26 au 28 février 2018. Les objectifs assignés à cette mission étaient :

• Sensibiliser et échanger avec les organisations humanitaires, de développements et étatiques pour une meilleure compréhension de l’approche NEXUS.

• Renforcer le lien humanitaire, développement et identifier un mécanisme adapté d’échange et de coordination pour des actions communes.

• Renforcer le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement et la mise en œuvre de l’approche NEXUS

• Identifier les endroits et les secteurs dans la région de Tombouctou/Taoudénit où le Nexus peut être appliquer /renforcer.

Les différentes rencontres (vois agenda en annexe), avec les autorités locales, les partenaires humanitaires et de développements et les partenaires techniques étatiques, ont permis aux acteurs sur le terrain de se familiariser avec le mot Nexus et d’améliorer leurs compréhensions de l’approche Nexus.

Même, si beaucoup de clarification et sensibilisation restent encore à faire, pour une meilleure compréhension et appropriation de l’approche Nexus par tous les différents acteurs concernés, cette première étape sur le terrain a donné une opportunité de revoir la pratique déjà en place, échanger avec les acteurs et proposer quelques recommandations spécifiques pour avancer dans la mise en œuvre. L’engagement et l’intérêt affichés par les acteurs de terrains au cours de la mission, est un atout pour la mise en œuvre de l’approche.

Le renforcement du lien humanitaire et développement permettant d’atteindre des objectifs collectifs, le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour le financement, la mise en œuvre pratique de l’approche Nexus et l’identification d’un mécanisme de coordination accepté par tous, restent un processus progressif et continuel à mener, tant au niveau terrain que national pour la mise en œuvre de l’approche Nexus.

Au regard de certains nombres d’indicateurs et de l’analyse sécuritaire, le cercle de Diré sera un des cercles favorables à la mise en œuvre du Nexus :

• Moins d’incidents sécuritaires ont été enregistrés à Diré au cours de l’année 2017 (pas plus de 5 incidents, comparé aux autres cercles de la région de Tombouctou).

• Présence d’éléments, de la police, de la gendarmerie, et militaires

• Présence de services sociaux de base

• Jusqu’à la date du 26 février, le cercle de Diré n’enregistrait pas d’écoles fermées

• Pas d’entrave à l’accès humanitaire au cours de l’année

• Les acteurs de développements et humanitaires implémentent des activités à Diré

Ce sont entre autres indicateurs qui pourraient conforter le choix de l’ensemble des acteurs. Pour sa mise en œuvre concrète, les étapes à venir sont capitales et doivent être clairement définies et faire l’objet de suivi.