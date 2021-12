Rapport de l'évaluation rapide des besoins de nouvelles personnes déplacées internes du site de Pelegana dans le cercle de Ségou

Effectué par :

- Tiguida KANOUTE(UNFPA)

- Abdoulaye TRAORE, Abdoulaye KOUYATE, Mamoudou DIAKITE, Bintou KONE (IEDA Relief)

I. CONTEXTE

La situation humanitaire de la région de Segou s’est dégradée à cause de l’arrivée massive des personnes déplacées internes (PDI) provenant principalement de la région de Mopti mais aussi des cercles de Niono, Macina et Tominian. L’accès humanitaire demeure limité à cause de l’insécurité, notamment dans les cercles de Ségou, Tominian, Macina et Niono, et particulièrement dans la commune de Dogofri.

La Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire de Ségou a donné l’alerte le 12 Novembre 2021 sur l’arrivée de plus de 1000 nouvelles personnes déplacées internes, arrivées il y a d’au moins deux semaines dans le cercle de Ségou. Ces déplacés de Pelengana sont venus des fractions différentes de la commune de Kolongo, de Moussa-Wèrè et de Dougabougou dans le cercle de Niono et de Macina, ellessont reparties entre les districts de Markala et de Ségou.

Au jour du 11 Novembre 2021, Markala accueillait 192 ménages avec 633 femmes et 509 hommes. 103 ménages sont venus à Ségou, dont 224 femmes, 158 hommes et 336 enfants. Parmi les installés de Ségou, 90 ménages se trouvent dans la commune de Pelengana. Ils viennent des localités différentes de Kolongo/ Macina (Moussa-wèrè, Anabougou ou Anawèrè, Gnoukou), Bandoukou/Dougabougou et Dokofri/ Niono.

Face à cette situation, l’UNPA accompagné par IEDA Relief et la Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire a effectué, le 19 Novembre 2021, une évaluation rapide des besoins de la nouvelle population déplacée de Pelengana

II. OBJECTIF GENERAL :

Evaluer les besoins des femmes et filles permettant la mise en place d’une réponse adéquate en matière de prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre et de Santé Reproductive.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Recueillir les informations nécessaires sur les femmes et filles en terme de VBG ;

Connaitre les besoins en santé de reproduction pour les femmes et filles du site ;

Débuter la relation d’aide en apportant un minimum de soulagement à des PDIs sur le site ;

Réaliser l’audit de sécurité du site.

IV. RESULTATS OBTENUS

Les informations concernant les besoins des femmes pour la prévention et la réponse aux VBG sont disponibles ;

Les besoins immédiats des femmes et filles en santé de la reproduction sont connus ;

Un premiersecours psychologique aux personnes déplacées internes est assuré par les actions de l’équipe

Les risques de protection des femmes et jeunes filles de cette population déplacée ont été identifiés

V. METHODOLOGIE :

8 entretiens individuels et des focus groupes ont été menés avec les femmes, les hommes et les filles :

11 femmes

12 filles

15 hommes.

Les questions de l’audit sécuritaire furent intégrées dans le questionnaire.