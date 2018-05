Rapport de l’Observateur indépendant - Observations sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger

Contact : à Atlanta, Soyia Ellison, soyia.ellison@cartercenter.org

BAMAKO, MALI - Le Centre Carter, qui est l’Observateur indépendant de la mise en œuvre de l'Accord pour paix au Mali, a publié son premier rapport aujourd'hui, indiquant que malgré les retards les Parties signataires restent attachées à l'Accord.

Couvrant la période de janvier à avril, le rapport de l'Observateur indépendant souligne que, si le retour récent de l'armée malienne et de la Plateforme dans la ville de Kidal pour participer à des patrouilles conjointes avec la Coordination des Mouvements Azawad est un pas en avant, le progrès dans d’autres domaines a été plus difficile à réaliser.

Au cours de quatre mois d'observation, l'Observateur indépendant a constaté que les Parties n'ont pas respecté les délais qu'elles avaient eux-mêmes établis. Le Gouvernement du Mali a fait preuve de peu de consistance dans son engagement, tandis que la CMA et la Plateforme ont manifesté de la passivité et ont rarement pris l'initiative. L’Observateur indique cependant que la situation évolue dans ce domaine. Le rapport souligne la faiblesse de communication avec le public malien sur l’Accord et son processus de mise en œuvre et note une distance croissante entre les Parties et le public. Les populations - que ce soit dans le nord, le centre ou le sud – déplorent l’absence des dividendes de la paix. Le manque de participation du public menace de compromettre son soutien à la mise en œuvre de l'accord.

Enfin, le rapport note que le Comité de suivi de l'Accord n’assume pas toutes les responsabilités que lui confie l’Accord, notamment celles de superviser et de coordonner le processus de mise en œuvre.

Le Centre Carter recommande plusieurs mesures pour faire avancer la mise en œuvre, notamment que les Parties maliennes et les parties prenantes internationales se concentrent sur la prise de décision plutôt que sur les ateliers préparatoires et les consultations; que les Parties s'engagent davantage auprès du public malien sur le processus de paix, ce qui contribuera à orienter et ancrer la mise en œuvre; et que le Comité de suivi utilise pleinement les pouvoirs qui lui sont accordés pour aider les Parties à mettre en œuvre l'Accord.

Ce rapport est le premier d’une série de rapports devant être publiés régulièrement par l’Observateur indépendant, conformément au mandat de l’Accord. Entre aujourd’hui et le prochain rapport en août, l’Observateur continuera à être en contact avec les Parties prenantes dans le but de soutenir la mise en œuvre de l'accord et la paix durable au Mali.

Contexte: Le Centre Carter a été désigné Observateur indépendant en janvier 2018. Selon l'Article 63 de l'Accord pour la paix de 2015, le travail de l'observateur consiste à identifier de manière impartiale les blocages dans le processus de mise en œuvre et à recommander des mesures pour faire avancer la mise en œuvre. Le rôle du Centre en tant qu'Observateur indépendant a été reconnu par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la Résolution 2391 de décembre 2017.

