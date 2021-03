Rapport d'évaluation multisectorielle rapide à Lafia, Tombouctou - 13 février 2021

Informations générales

Contexte de l'évaluation

Cette évaluation multisectorielle qui a été réalisée du 09 au 13 février 2021 avec l’accompagnement du sevice loal du developpement social et de l'économie solidaire (SLDSES) du cercle Tombouctou dans la commune rurale de Lafia, cercle et région de Tombouctou est intervenue suite à l’arrivée de nouveaux ménages déplacés sur les sites de Marmar, Aglal,Tougouft, Kelterewit, Handaw et Tayba. Ces ménages ont quitté Ndaki, Ingaratane, Assalwa, Kikara, commune de Gossi et Bounty dans le cercle de Douentza du 12 au 20 janvier 2021. Ce mouvement serait causé par des frappes aériennes opérées par les Forces Barkhane dans la zone de Gossi et des représailles et intimidations des hommes armés sur la population civile. Cette situation a créé un climat d’insécurité et de panique générale d’où ce mouvement massif de population vers la commune de Lafia. Au cours de l’évaluation, 367 ménages déplacés ont été identifiés et ciblés, 76 enquêtes ménage, 4 focus groupes et 4 enquêtes points d’eaux ont été réalisés. Les personnes concernées par cette évaluation sont essentiellement des tamasheqs noirs et blancs exerçant comme activités économiques l’élevage et l’agriculture.