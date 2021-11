Rapport d’évaluation des besoins en protection : Cercle de Ténenkou, région de Mopti, centre du Mali

1. CONTEXTE

Depuis le début de la crise qui a frappé le Mali en 2012, la situation humanitaire et sécuritaire continue de se détériorer au Mali, en particulier dans les régions du Nord et du Centre du pays, considérées comme l’épicentre de cette crise multidimensionnelle. En effet, cette crise complexe mêle divers facteurs, notamment la violence liée à la multiplication des acteurs armés et les exactions commises envers les communautés, l’impunité et l’omniprésence du crime organisé entrainant une insécurité grandissante qui a des effets dévastateurs sur les populations locales, des tensions inter- et intra-communautaires, une concurrence de plus en plus accrue autour des ressources de plus en plus rares (eau, pâturages) et surexploitées par les parties prenantes aux conflits, la multiplications des aléas climatiques, le manque de moyens de subsistance caractérisé par une récession économique et le faible emploi des jeunes, une gouvernance locale peu présente et souvent mal perçue, et un accès aux services sociaux de base (éducation, santé) qui reste très difficile pour les populations. Selon l’Aperçu des Besoins Humanitaire (Humanitarian Needs Overview, HNO) du Mali en 2020, 4,3 millions de personnes se trouvent dans une situation d’urgence humanitaire dans le pays dont 56% d’enfants.

La région de Mopti regroupe à elle seule 36% des personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire d’urgence. Toujours selon le HNO 2020 au Mali, sur les 571 violations des droits de l’enfant rapportées dans le pays, 64% de ces violations se sont produites dans la région de Mopti. Par ailleurs, 273 942 enfants vivant dans le Nord et le Centre du Mali ont besoin d’une réponse en protection et d’un soutien psychosocial. En 2020, 6 605 incidents de Violences Basées sur le Genre (VBG) ont été enregistrés au sein du Système de Gestion de l’Information sur les VBG (GBVIMS, GBV Information Management System) avec notamment, en termes de proportion des incidents, 39% liés à des violences sexuelles dont 22% de viols, 21% d’agressions physiques, 15% de dénis de ressources, 15% de violences psychologiques et 11% de situations de mariage précoce. Les femmes et les filles demeurent par ailleurs les plus vulnérables aux VBG puisque que parmi ces cas, 98% des personnes survivantes sont des femmes dont 58% de filles de moins de 18 ans. Pourtant, ce nombre pourrait être fortement sous-estimé, la peur de stigmatisation au sein de leurs communautés et la crainte de représailles étant autant de freins auxquels font face les survivant(e)s de violences lors de la dénonciation de celles-ci. Il faut également noter un manque de connaissances quant aux services existants et disponibles ce qui représente une barrière supplémentaire dans le rapportage et la prise en charge de ces violences. De plus, l’accès à l’éducation a été lui aussi fortement restreint par la crise avec environ 594 écoles fermées dans la région de Mopti, ce qui risque de mettre encore plus d’enfants face à des risques de protection encore plus élevées. Dans le cadre de l’analyse des données préliminaires d’une évaluation conduite par l’IRC au début de l’année 2021 quant aux besoins en éducation, dans le Cercle de Ténenkou, le taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans est de 13.7% et pour les enfants de 13 à 15 ans de 15.5% avec 7 350 enfants non scolarisés et 49 écoles fermées sur les 93 écoles du Cercle.

Plus particulièrement, le Cercle de Ténenkou est caractérisé par un contexte sécuritaire instable marqué par la recrudescence des conflits entre les Groupes d’Opposition Armés Radicaux (GOA R) et les forces armées régulières, et entre les groupes armés et la confrérie des chasseurs donsos, limitant l’accès aux services de base et augmentant les risques de protection pour les femmes avec l’accroissement considérable des violences basées sur le genre (VBG), mais aussi pour l’ensemble de la population, des risques d’enlèvements, de menaces, d’intimidations et d’atteintes aux libertés et à l’intégrité physique et morale des individus. De manière corollaire, la multiplication des incidents sécuritaires engendrent des mouvements de populations qui exacerbent la vulnérabilité des communautés, tout en amplifiant la pression sur les rares ressources disponibles. Au 31 octobre 2020, le Cercle de Ténenkou comptait ainsi 3 463 personnes déplacées internes (PDIs), particulièrement concentrées dans la commune de Diafarabé avec 3 084 individus déplacés. Dans ce contexte, les conflits inter- et intracommunautaires deviennent eux aussi importants, et s’articulent notamment autour du contrôle des ressources naturelles, et certaines communautés, considérées comme affiliées à un ou plusieurs protagonistes du conflit, principalement en raison de leur appartenance ethnique, sont régulièrement visées par le « camp opposé », entrainant des enlèvements, et des déplacements de population. De plus, il est important de noter dans ce contexte l’importante pression des GOAR qui sont pour beaucoup assez réfractaires à la manière dont peuvent être développées certaines actions des acteurs humanitaires dans le cadre de la protection de l’enfance, des VBG, de l’éducation, de la santé de la reproduction, ou encore de l’égalité entre les genres.

Concernant la protection de l’enfance, l’enrôlement forcé au sein des groupes armés, les mariages précoces et la non-scolarisation et/ou la déscolarisation restent les principaux problèmes de protection auxquels sont confrontés les enfants au Mali selon le HNO 2020. L’affaiblissement du respect des principes de base de protection de l’enfance par les parents, les tuteurs, et les communautés locales et l’absence ou la faible articulation avec les quelques services et d’espaces dédiés aux activités de soutien psychosocial augmentent les situations à risque de protection pour les enfants. Les enfants grandissent ainsi dans un environnement hostile, violent, marqué par la fermeture des écoles ou encore l’inaccessibilité même aux documents administratifs (actes de naissance, pièces d’identité). Ces mêmes enfants se trouvent notamment souvent sous l’autorité d’une majorité de parents et/ou tuteurs pauvres, dont la vulnérabilité est accrue par les restrictions de mouvements imposées par les groupes armés, le paiement forcé de la zakat, ainsi que les effets du changement climatique. Cette situation limite leur accès aux terres cultivables et aux zones de pêche ce qui impacte ainsi directement leurs moyens d’existence et leur capacité à faire face à divers chocs.

En Décembre 2020, la sévérité de protection mesurée via l’indice de risque était ainsi considérée comme « sérieuse » dans le Cercle de Ténenkou, avec des risques de protection très élevés (violations graves) avec des capacités d’autoprotection au sein des communautés et des ménages et de réduction des risques insuffisantes, notamment dans les communes de Diaka, Ouro Guire, Ouro Ardo, Sougoulbe ou encore Kareri.

Présente dans le Cercle de Ténenkou depuis 2016, IRC conduit des programmes dans le domaine de la santé, de la nutrition, du relèvement économique et de la gouvernance, et est une des rares ONG humanitaire internationale à travailler dans tout le cercle de Ténenkou, où l’accès aux services sociaux de base pour les communautés les plus reculées aujourd’hui repose en grande partie sur l’aide humanitaire. De plus, dans ce contexte marqué par l’insécurité et la forte présence de GOAR ainsi que l’enclavement du territoire pendant toute la période de crue (six mois de l’année), l’accès à des données précises et détaillées sur les besoins humanitaires dans la zone est rendu particulièrement difficile. Plus spécifiquement, et pour l’ensemble du pays, les organisations humanitaires manquent notamment de chiffres détaillés sur les besoins spécifiques liés au genre et à l’âge des enfants et des femmes de la région de Mopti, ce qui rend difficile la planification et la mise en œuvre d’une réponse humanitaire appropriée et adaptée à leurs besoins précis.

C’est dans ce contexte qu’IRC a sollicité le soutien financier du Bureau de la Coopération Suisse (SDC) en juillet 2019 pour permettre la conduite d’une évaluation des besoins en protection dans le cercle de Ténenkou afin de proposer des recommandations aussi fines, pertinentes et précises que possible, dans une zone où les problématiques de protection sont assez peu documentées, et pour soutenir, à l’avenir, le développement de projets humanitaires et de relèvement adaptés et répondant aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables du cercle de Ténenkou. Cette évaluation continue a eu lieu du 2 mars au 30 novembre 2020.

2. OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL

L’objectif principal de cette évaluation était d’identifier les besoins en protection pour les enfants et les femmes vivant dans le cercle de Ténenkou dans la région de Mopti au Mali, afin de permettre dans un second temps le démarrage de projets appropriés et adaptés aux besoins spécifiques des enfants, des filles et des femmes. In fine, cette évaluation aura pour objectif global de garantir que les projets qui seront ensuite conduits par IRC dans la zone répondront de manière adéquate et précise aux besoins des femmes et des enfants, et que ces projets seront accessibles et adaptés à leur âge et à leur genre.

2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De manière plus spécifique, cette évaluation répondra aux objectifs suivants :