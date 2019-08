Rapport d’Evaluation Rapide des besoins des personnes déplacées et communautés d’Accueil des cercles de Ségou et San (Région de Ségou) : du 08 au 10 juillet 2019.

I. CONTEXTE

La région de Ségou a longtemps été, dans sa grande partie, en marge des graves soubresauts politico sécuritaires que le Mali a connus depuis 2012. La situation sécuritaire de la région était relativement calme au Sud tandis que les zones Nord et Est étaient exposées à l’insécurité avec la présence signalée des groupes extrémistes dans les cercles de Macina et de Niono et leurs conséquences en termes de mouvements de populations.

En termes d’aléas naturels, la région enregistre régulièrement à chaque hivernage, des cas d’inondations (cercles de San, Ségou, Macina, Niono et Bla) et d’épidémies de rougeole dont entre autres le cercle de Tominian. Depuis l’année 2018, hormis la situation des cercles de Niono et Macina qui s’est détériorée davantage avec un nombre de PDIs en perpétuelle hausse, la situation humanitaire générale de la région, est entrée dans une autre dimension avec l’exacerbation des conflits entre groupes de populations dans différents cercles de la région de Mopti. Ces mouvements des populations font suite aux multiples incidents sécuritaires conjugués d’attaques de groupes armés, conflits intercommunautaires et banditismes qui sévissent dans les cercles de Bankass, Bandiagara, Koro et Douentza notamment.

Comme facteur explicatif de la forte présence des PDIs (Personnes Déplacées Internes) dans la région de Ségou, il faut souligner sa position géographique, faisant d’elle une région à la fois un territoire d’accueil et d’hébergement de PDIs fuyant des zones secouées par les atrocités, mais aussi un lieu de transit vers Bamako ou d’autres régions.

L’afflux important et continuel des PDIs dans la région a grandement contribué à l’accroissement de la vulnérabilité des communautés hôtes, dont les stocks de récoltes se sont amenuisés plus rapidement que prévu en raison de l’augmentation des tailles des ménages.

Notons que la région est aussi concernée par les questions d’insécurité alimentaire avec pour la période de soudure (juin- Août) qui prévoit 55 953 personnes en phase de crise (phase 3 à 5) selon le Cadre Harmonisé de mars 2019 tandis que 464 150 sont en phase 2. Sur le plan nutritionnel, l’enquête SMART d’Août 2018 indique pour la MAG,

MAM et MAS, des taux respectifs de 11,2% (situation sérieuse) ; 8, 9% (situation sérieuse) et 2,3% (situation d’urgence), selon la classification de l’OMS.

En termes de chiffres de mouvement de populations, le nombre de PDIs est passé de 15 201 en Mai 2019 à 19 901 personnes en juin 2019, soit, une hausse de 4 700 personnes, répartis dans les 7 cercles de la région : Niono, Ségou, Macina, San, Bla, Tominian et Barouéli.

Selon les projections du Développement Social et les partenaires humanitaires, environ 500 personnes déplacées sont attendues à Ségou de manière hebdomadaire ; ce qui résultera d’un nombre de PDIs estimé à plus de 30 000 d’ici la fin d’année 2019.

Face à cette dégradation soudaine de la situation humanitaire, plusieurs missions des partenaires humanitaires et du Coordonnateur Humanitaire adjoint ont encouragé une plus grande attention et mobilisation des partenaires humanitaires aux côtés du gouvernement pour prévenir une crise humanitaire majeure dans la région de Ségou.

Dans ce sillage, une mission d’observation du contexte humanitaire d’OCHA à Ségou rapporte une situation humanitaire sérieuse où tous les secteurs présentent des signes d’attention à savoir :