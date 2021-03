Rapport d’Evaluation Rapide de Protection (ERP) PDIs originaires de PEL-KANDA (cercle de Bandiagara, région de Mopti) Site : Familles d’accueil, Bandiagara Région de Mopti (08/02/2021)

Dernière mise à jour 08/02/2021

Dates de l’ERP

Du 06 au 08/02/2021

Localités affectées

Village de Pel-Kanda, Commune de Doucoumbo, cercle de Koro, région de Mopti

Populations affectées

Sites de départ :

- Cercle de Bandiagara – Commune de Doucoumbo – village de Pel-Kanda

Sites d’accueil :

- Cercle de Bandiagara – Commune urbaine de Bandiagara.

Populations affectées

Cette évaluation fait suite à l’évaluation multisectorielle menée les 22 et 23 Janvier 2021 par le Catholic Relief Services CRS en partenariat avec le service local du développement social (DSES) et les autorités communales de Doucoumbo et de Bandiagara. Cette alerte concernait un mouvement de populations originaires du village de Pel-Kanda dans la commune de Doucoumbo vers les chefs-lieux de Doucoumbo et de Bandiagara. La population s’est déplacée en vagues successives à partir du 09/01/2021, suite à une attaque conduite par des individus armés non identifiés. L’attaque s’est caractérisée par le pillage et l’incendie des habitations et des greniers, le vol de 300 têtes de bétail de motos et de biens personnels, ainsi qu’un assassinat.

Les personnes qui se sont déplacées sont estimées à 146 ménages (environs 900 personnes1). 38 ménages seraient restés à Doucoumbo (situés à 3 km seulement du village d’origine), tandis que les autres se sont acheminés vers la ville de Bandiagara. Par crainte d’une nouvelle attaque, les personnes restées à Doucoumbo auraient toutefois fini par prendre la décision de s’orienter aussi vers Bandiagara.

Pendant l’évaluation RRM, le CRS a évalué les besoins généraux des PDIs, et a également prodigué une assistance alimentaire, en cash, abris et Wash le 03 Février 2021. Des besoins de prise en charge PSP/PSS ayant été identifiés, DRC a déployé une mission pour analyser plus en détail les besoins et risques de protection encourus par les populations.